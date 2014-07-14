Dünya Kupasında finali Adidas, turnuvayı Nike kazandı

Dünya Kupası pazar gecesi oynanan final karşılaşmasıyla sona erdi. Turnuvada ülkelerin rekabeti kadar takımlara sponsor olan markaların da rekabeti söz konusuydu. Finali oynayan Almanya ve Arjantin’in sponsorluğunu üstlenen Adidas, futbolda bir büyük kupayı daha kazanmanın zevkini yaşamasına karşılık, ekonomistler futbolda asıl kazananın yarı final maçlarında Adidas’a boyun eğen Nike olduğu görüşünde.

Yıllık satışlarına bakıldığında futbol gelirlerini yüzde 21 artırmayı başaran Nike bu alanda 2.3 milyar doları yakalamayı başardı. Adidas’ın futbol gelirlerine bakıldığında ise yılda 2.7 milyar dolar kazandığı görülüyor. Arada 400 milyon dolarlık fark Adidas lehine görünüyor olsa da ekonomistler bunun yatırımcıları yanıltmaması gerektiğini öne sürüyor.

46 yıllık tarih farkı var!

Milliyet’te yer alan habere göre, Adidas’ın 66 yıllık futbol geçmişi olduğunu, Nike’ın ise bu kategoriye 1994’ten bu yana, bir diğer ifadeyle sadece 20 yıldır yatırım yaptığını aktaran ekonomistler ABD’li markanın Avrupalı Adidas’ı yakın zamanda alt edeceği görüşünde.

Sağdaki grafiğe bakıldığında bu görüşün aslında yatırımcı tarafında da satın alınmış olduğu dikkat çekiyor.

Hisseleri % 25 kaybettirdi

İki markanın borsadaki hisselerinin performansına bakıldığında Adidas’ın yüzde 25’lik kayıp yaşadığı görülürken, Nike’ın hisselerinde önemli bir kayıp olmaması gelecek adına önemli bir gösterge durumunda.

‘Adidas’ kramponda en çok Özil’e ödüyor

- Dünya spor pazarında Nike yüzde 17’lik pazar payıyla ilk sırada yer alıyor. Adidas AG’nin pazar payı ise yüzde 12’ye karşılık geliyor.

- İki marka futbol işinde 5 milyar dolarlık büyüklüğü temsil ederken, bu rakamın pazardaki karşılığı yüzde 70’e denk geliyor.

- Nike, 2014 Dünya Kupası’nda 32 takım arasında 10 ülkenin sponsorluğunu üstlendi. Bunların arasında İngiltere, Portekiz, Fransa ve Hollanda gibi devler de bulunuyor.

- Adidas Almanya, Arjantin ve Meksika’nın da aralarında yer aldığı toplam 9 takımın sponsorluğunu yapıyor.

- Diğer sponsorlar ise Puma, Lotto ve Burrda markaları olarak sıralanıyor.

- Nike, krampon sponsorluğunda en çok yıllık 8.3 milyon dolarla Portekizli Cristiano Ronaldo’ya para ödüyor.

- Adidas geçmişte yaptığı anlaşmayla kramponda Arjantinli Lionel Messi’ye 3.3 milyon dolar ödüyor. Alman markanın Almanya’da oynayan Mesut Özil’e krampon için ödediği yıllık rakam ise 4.9 milyon dolarla Messi’ye verilen rakamı oldukça üzerinde bulunuyor.

Kim ne kazandı?

Dünya Kupası heyecanı, final maçı ertesinde odağını dört yıl sonrasına çevirirken, elbette harcamaları ve ilginç unsurlarıyla hatırlanmaya devam edecek.

İşte hatırlanacak rakamlardan bir bölümü:

- Kupa birincisi 35, ikincisi 25 milyon, üçüncüsü 22, dördüncü 20 milyon dolar ödül kazanırken, çeyrek finalde her bir takıma

- 14 milyon, ikinci turda 9, ilk turda da 8 milyon dolar verildi. Yani ödüller 70 milyon dolar.

Bu arada Brezilya, aynı zamanda kupanın en pahalı takımı oldu.

- Ev sahibi Brezilya, Dünya Kupası ile ilgili harcamaları yaklaşık 11 milyar dolardan fazla tuttu.

- FIFA’nın (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği) bu yıl Dünya Kupası’ndan yaklaşık 4 milyar dolar gelir elde ettiği tahmin ediliyor.

Bunun 2 milyar doları kâr olarak FIFA’ya gidiyor. TV yayın haklarından 1.7 milyar dolar, sponsorlardan da 1.35 milyar dolar geliyor.

- Bununla birlikte FIFA, Brezilya’ya katılımcı federasyonlar, kulüpler ve güvenlik yapılanması için 576 milyon dolar ödeyecek. Bu misafirlerin günlüğü 2 bin 800 dolara geliyor.

- Dünya Kupası’nın resmi topu “Brazuca”, Türkiye’de 135-300 TL aralığında satılırken, Adidas’ın tüm dünyada kupa boyunca 14 milyon adede yakın Brazuca sattığı tahmin ediliyor.