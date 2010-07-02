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Spor

Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor

Dünya Kupası’nda çeyrek final randevuları bugün başlıyor.

02 Temmuz 2010 03:00

T24 - Dünya Kupası’nda çeyrek final randevuları bugün başlıyor.

A supporter blows a vuvuzela at half-time during the 2010 World Cup round of 16 football match Argentina vs. Mexico on June 27, 2010 at Soccer City stadium in Soweto, suburban Johannesburg.

Günün mönüsündeki en önemli randevu, Nelson Mandela Bay Stadı’nda oynanacak Hollanda-Brezilya maçı. Bir yanda ‘Total futbol’un uzağında daha çok disiplinli bir şekilde sonuca yönelik oynayan ‘Portakallar’, diğer yanda Johan Cruyff’un ‘Çok sıkıcı bir takım’ şeklinde nitelendirdiği ‘Sambacılar’.

Kupanın ‘son sekiz’lik virajında üç Avrupalı kaldı ve Hollanda, bu üçlünün en iddialı ekiplerinden. Takımın hücum gücünü iki eski Real Madridli, Arjen Robben ve Wesley Sneijder belirliyor. İleride Dirk Kuyt sakin bir görüntü veriyor, Robin Van Persie’nin ise ayakları ve kafası kadar çenesi de çalışıyor.

Brezilya ise ani patlamalarla dikkat çekiyor. Oyun boyunca top kontrolünü elinde tutan ‘Sambacılar’, defans hattını çok sağlam tutup orta sahada Kaka ve Robinho gibi isimlerin yeteneklerine, ileride de Luis Fabiano’nun hızına ve ‘ellerine’ güveniyor. Dunga’nın takımında Elano ve Felipe Melo sakat, Ramires ise kart cezalısı.

İki ekip Dünya Kupaları tarihinde üç kez karşı karşıya geldi, iki taraf da birer kez (1974’te Hollanda, 1994’te Brezilya) kazandı, 1998’de 1-1 biten mücadeleyi penaltı atışları belirledi ve kazanan Brezilya oldu. Bugünkü maç, kâğıt üzerinde turnuvanın en güzel karşılaşmalarından biri olmaya aday ama malum futbol, kağıt üzerinde değil sahada oynanıyor.

Geçmiş randevular
1974 Dünya Kupası
Hollanda-Brezilya: 2-0

1994 Dünya Kupası
Brezilya-Hollanda: 3-2

1998 Dünya Kupası
Brezilya-Hollanda: 1-1
(Penaltılarla 4-2 Brezilya)


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