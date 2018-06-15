Dünya Kupası'nda bugünün programı

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nın ikinci gününde 3 karşılaşma var: Mısır-Uruguay, Fas-İran, İspanya-Portekiz. Ayrıca bugün Cüneyt Çakır da sahaya çıkıyor.

Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası’nda bugün 3 maç oynanacak. A grubunda Mısır-Uruguay, B grubunda ise Fas-İran, İspanya-Portekiz maçları yapılacak.

Salah'ın 'fit olduğu' açıklandı

A grubunun ilk maçında ev sahibi Rusya, Suudi Arabistan’ı 5-0 yenerek kupaya başlangıç yapmıştı. Grubun diğer maçında ise bugün saat 15.00’te Mısır’la Uruguay karşı karşıya gelecek. Sakatlıktan dönmeye çalışan Muhammed Salah’ın Uruguay karşısında sahaya çıkması bekleniyor. Salah’ın son durumu hakkında bilgi veren Mısır Teknik direktörü Hector Cuper, oyuncusunun maça çıkacak kadar fit olduğunu açıkladı.

Ağırlıklı olarak Mısır ligindeki oyunculardan oluşan bir kadroyla turnuvaya katılan Mısır’da Kasımpaşa’da sezonu tamamlayan Trezequet, ‘Mısırlı Nesta’ diye anılan West Bromwich Albion’lı Hegazi, genç yetenek diye gösterilen Stoke’lu Sobhi ve Arsenal’de oynayan Elneny var. Kalecileri El-Hadary ise 45 yaşında ve eğer oynarsa Dünya Kupaları tarihinde forma maça çıkan en yaşlı isim olacak.

Edinson Cavani ve Luis Suarez gibi yıldızların sürüklediği Uruguay, A grubunun favori takımı konumunda. Tevrübeli çalıştırıcı Oscar Tabarez’in takımında orta sahada da önemli isimler yer alıyor: Torreira, Bentacur, Rodriguez.

Uruguay ve Mısır arasındaki maç, Ekaterinburg’da oynanacak.

Cüneyt Çakır da sahaya çıkıyor

B grubunun açılış maçı saat 18.00’de Fas’la İran arasında yapılacak. Cüneyt Çakır’ın yöneteceği mücadele Saint Petersburg’daki Krestovski Stadı’nda.

Günün maçı: İspanya - Portekiz

Günün son maçı ise 21.00’de 2010 Dünya Kupası şampiyonu İspanya ile 2016 Avrupa Kupası şampiyonu Portekiz arasında. İber Yarımadası’nın komşu ülkeleri arasındaki maç, Soçi’deki Fisht Olimpik Stadı’nda oynanacak.