Dünya Kupası'nda bugünün programı

2014 Dünya Kupası heyecanı sürüyor. Turnuvanın 3. gününde 3 karşılaşma oynanacak. Günün en önemli maçı, Dünya Kupası'nın favorilerinden Arjantin, Bosna Hersek'le karşı karşıyla gelecek.

1 9:00 İsviçre-Ekvador

Dünya Kupası'nda E Grubu'nda mücadele eden İsviçre ile Ekvador, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek.



Brezilya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda mücadele eden İsviçre ile Ekvador, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

Daha önce resmi ve özel hiçbir maçta karşılaşmayan iki ekip, E Grubu ilk maçında kozlarını paylaşacak.



Brasilia kentindeki 69 bin 432 kapasiteli Nacional Stadı'nda bugün oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Özbek hakem Ravshan Irmatov yönetecek. Irmatov'un yardımcılıklarını Abduxamidullo Rasulov ve Kırgız hakem Bakhadyr Kochkarov yapacak. Maçın dördüncü hakemliğini ise Norveçli Svein Oddvar Moen üstlenecek.

Saat 19.00'da oynanacak karşılaşma TRT 1 ve trtspor.com.tr'den canlı olarak yayınlanacak.

Fransa-Honduras

Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nda E Grubu'nda mücadele eden Fransa ile Honduras, bugün Porto Allegre'de tarihlerinde ilk kez karşılaşacak.

Kapasitesi 42 bin 991 olan Beira-Rio Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Brezilyalı hakem Sandro Ricci yönetecek. Ricci'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Emerson de Carvalho ve Marcelo Van Gasse yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yeni Zelandalı Peter O'Leary olacak.

Saat 22.00'de oynanacak karşılaşma TRT 1 ve trtspor.com.tr'den canlı olarak yayınlanacak.

Arjantin-Bosna Hersek

Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nda F Grubu'nda mücadele eden Arjantin ile Bosna Hersek, bugün tarihlerinde 3. kez karşı karşıya gelecek.

Rio De Janeiro'daki 74 bin 689 kişi kapasiteli Maracana Stadı'nda TSİ 01.00'de başlayacak karşılaşmayı El Salvadorlu hakem Joel Aguilar yönetecek. Aguilar'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden William Torres ve Juan Zumba yapacak. Maçın dördüncü hakemliğini ise Cezayirli Djamel Haimoudi üstlenecek.

Saat 01.00'de oynanacak karşılaşma TRT 1 ve trtspor.com.tr'den canlı olarak yayınlanacak.