Dünya Kupasında bugün

Dünya kupası bugün 4 maçla devam edecek. Saat 19.00'da TRT 1 ekranlarında Kolombiya - Yunanistan ile başlayacak üçüncü gün maçları, Uruguay - Kosta Rika, İngiltere - İtalya, Fildişi Sahili - Japonya ile bitecek.

Trtspor'un internet sitesinde yer alan habere göre:

Kolombiya - Yunanistan

2014 Dünya Kupası C Grubu mücadelesinde Kolombiya ile Yunanistan, C Grubu'nun açılış mücadelesinde Estadio Mineirao'da karşılaşırken, ABD'den Mark Geiger bu maçta düdük çalacak.

TSİ ile 19:00'da başlayacak olan mücadele TRT 1 ve trtspor.com.tr'den canlı olarak yayınlanacak.

Uruguay - Kosta Rika

2014 Dünya Kupası D Grubu mücadelesinde Uruguay ile Kosta Rika karşı karşıya gelecek.

The Castelao Arena Stadı'nda oynanacak olan mücadelede Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych düdük çalacak.

TSİ ile 22:00'de başlayacak olan mücadele TRT 1 ve trtspor.com.tr'den canlı olarak yayınlanacak.

İngiltere - İtalya

Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nda D Grubu'nda mücadele eden İngiltere ve İtalya yapacakları maçla tarihlerinde 25. kez karşı karşıya gelecek.

Dünyanın en önemli futbol ülkelerinden sayılan iki takımın daha önce yaptığı 24 karşılaşmanın 9'unu İtalya, 8'ini İngiltere kazanırken, 7 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Rekabette İngilizler 30 gol atarken, İtalyanlar ise rakip filelere 27 gol bıraktı. İngiltere ile İtalya, Dünya Kupası finallerinde 1, Dünya Kupası elemelerinde 4, Avrupa Şampiyonası finallerinde 2 maç yaparken, 17 kez de özel maçlarda karşılaştı. Manaus kentindeki Arena Amazonia'da oynanacak karşılaşma 15 Haziran TSİ 01.00'de başlayacak. TRT 1 ve trtspor.com.tr'den canlı olarak yayınlanacak.

Fildişi Sahili - Japonya

Fildişi Sahili - Japonya maçı 15 Haziran Pazar günü TSİ 04:00'te başlayacak. Brezilya'nın Recife kentinde oynanacak mücadele TRT1 ve trtspor.com.tr'den canlı olarak yayınlanacak.