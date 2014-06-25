Dünya Kupası'nda 25 Haziran programı

2014 Dünya Kupası F Grubu'nda 25 Haziran Çarşamba günü Nijerya-Arjantin ve İran-Bosna Hersek karşılaşmaları oynanacak.

Nijerya-Arjantin

Nijerya ile Arjantin arasında bugüne dek yapılan 6 maçın 4'ünde Arjantin, 1'inde ise Nijerya üstünlük sağladı, 1 karşılaşma da berabere sonuçlandı. İki ülke arasında dünya kupalarında yapılan 3 maçı da Arjantin kazandı.

Arjantin garantiledi

F Grubu'nda oynadığı 2 maçı da kazanan Arjantin, bir üst tura çıkmayı garantiledi.

Grupta 4 puanla ikinci sırada yer alan Nijerya ise rakibini yenmesi halinde grup lideri olarak adını son 16 takım arasına yazdıracak. Afrika temsilcisi, berabere kalması durumunda ise ikinci sıradan 2. tura çıkacak.

Nijerya'nın yenilmesi, 1 puana sahip İran'ın ise puansız Bosna Hersek karşısında galip gelmesi durumunda ikinci takımı averaj belirleyecek.

Porto Alegre'deki Beira Rio Stadı'nda TSİ 19.00'da oynanacak karşılaşmada, İtalyan Nicola Rizzoli düdük çalacak. Rizzoli'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Renato Faverani ve Andrea Stefani yapacak.

E Grubu maçları/Honduras-İsviçre

Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nda E Grubu'nda yer alan Honduras ile İsviçre, 2010 Güney Afrika'dan sonra ikinci kez aynı grupta mücadele ediyor.

Tarihlerindeki tek maçı 2010 FIFA Dünya Kupası'nda Güney Afrika'da oynayan iki ekip, 4 yıl aradan sonra Brezilya'da karşı karşıya gelecek.

İsviçre, tur için çıkıyor

E Grubu'nda 3 puanı bulunan İsviçre, 2. tur şansını son maça taşırken, Honduras ise puansız kaldı ve ikinci tura çıkma şansını yitirdi.

Averajla aynı puana sahip olduğu Ekvador'un ardından 3. sırada bulunan İsviçre, Honduras karşısında galip gelip, Fransa-Ekvador maçının sonucunu bekleyecek.

Bu grupta Fransa 6 puanla lider durumda yer alıyor ve artı 6 averajı bulunuyor. 3'er puanı bulunan Ekvador sıfır, İsviçre ise eksi 2 averaja sahip.

Honduras ile İsviçre arasında Manaus'daki Arena Amazonia'da TSİ 23.00'te oynanacak karşılaşmada, Arjantinli Nestor Pitana düdük çalacak. Pitana'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Hernan Maidana ve Juan Pablo Belatti yapacak.

Ekvador-Fransa

Ekvador ile Fransa, bugün yapacakları 2014 Dünya Kupası E Grubu son maçıyla tarihlerinde ikinci kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında oynanan tek maçı Fransa kazandı. Fransa'nın Grenoble kentinde oynanan özel maçta "Horozlar" sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Fransa ile Ekvador, bu karşılaşmayla tarihlerinde ilk kez resmi bir maçta karşılaşmış olacak.

Rio de Janeiro'daki Maracana Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada, Fildişi Sahili'nden Noumandiez Doue düdük çalacak. Doue'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Songuifolo Yeo ve Burundi'den Jean Claude Birumushahu yapacak.