Dünya Kupası'nda 24 Haziran programı

2014 Dünya Kupası'nda 24 Haziran Salı günü C ve D gruplarında 2. tura yükselecek takımlar belli olacak.

C Grubu'nda Japonya-Kolombiya ve Fildişi Sahili-Yunanistan karşılaşmaları oynanacak. D Grubu'nda ise daha önce 2. turu garantileyen, Kosta Rika-İngiltere ve Uruguay ile İngiltere karşı karşıya gelecek.

İtalya-Uruguay 2. tur vizesi peşinde

İtalya ile Uruguay, Natal'da yapacakları 2014 FIFA Dünya Kupası D Grubu maçıyla birlikte tarihlerinde 10. kez karşı karşıya gelecek.

İki ülke milli takımlarının bugüne dek yaptığı 9 karşılaşmada Uruguay 3, İtalya 2 kez kazandı, 4 maç da berabere sonuçlandı. Uruguay 10, İtalya ise 9 kez rakip fileleri havalandırdı.

D Grubu'nda yaptıkları 2 maç sonunda üçer puana sahip olan iki takım, bir üst tura çıkmak için mücadele edecek.



Bu grupta 2 galibiyeti olan Kosta Rika, gruptan çıkmayı garantilerken, ikinci çıkacak takım Uruguay-İtalya maçının ardından belli olacak.



Beraberlik, averajı daha iyi olan İtalya'ya yarayacak. Uruguay'ın gruptan çıkmak için galip gelmesi gerekiyor.

Das Dunas Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak. Maçı Meksikalı hakem Marco Rodriguez yönetecek. Rodriguez'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Marvin Torrentera ve Marcos Quintero yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise ABD'li Mark W Geiger üstlenecek.

Kosta Rika-İngiltere

Grubun diğer maçında ise Kosta Rika ile henüz puanı olmayan İngiltere karşı karşıya gelecek.



Dünya Kupası'nın en zorlu grubu olarak gösterilen D Grubu'nda sürpriz sonuçlar alan, İtalya ve Uruguay'ı mağlup ederek, bir maç kala bir üst tura çıkmayı garantileyen Kosta Rika, İngiltere karşısında da başarılı çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor.

Büyük bir hayal kırıklığı yaşayan İngiltere ise Dünya Kupası'na en azından bir galibiyetle veda etmeyi hedefliyor.

Belo Horizonte kentindeki Mineirao Stadı'nda TSİ 19.00'da oynanacak karşılaşmayı Cezayirli hakem Djamel Haimoudi yönetecek. Haimoudi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Dedouane Achik ve Abdelhak Etchiali yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise İranlı Alireza Faghani.

Japonya-Kolombiya

Japonya ile Kolombiya, Brezilya'nın Cuiaba kentinde yapacakları 2014 FIFA Dünya Kupası C Grubu son maçıyla birlikte tarihlerinde üçüncü kez karşı karşıya gelecek.

Cuiaba'daki Arena Pantanal'da TSİ 23.00'te oynanacak karşılaşmayı Portekizli hakem Pedro Proenca yönetecek. Proenca'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Bertino Miranda ve Jose Trigo yapacak. Panamalı Roberto Moreno ise maçın dördüncü hakemliğini üstlenecek.

Kolombiya 2 maçını da kazanıp, 6 puanla gruptan çıkmayı garantilerken, Japonya'nın ise sadece 1 puanı bulunuyor.

Yunanistan-Fildişi Sahili

C Grubu'nun diğer maçında ise Yunanistan ile Fildişi Sahili karşılaşacak. İki ekip, tarihlerinde ilk kez bir maçta karşı karşıya gelecek.

Fortelaza kentindeki Castelao Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Maçı Ekvadorlu hakem Carlos Vera yönetecek. Aynı ülkeden Christian Lescano ve Byron Romero'nun yardımcı hakemlik yapacağı maçın dördüncü hakemi ise Brezilya'dan Sandro Ricci olacak.

Fildişi Sahili, grupta 3 puanla ikinci sırada yer alıyor. Henüz gol atamayan Yunanistan ise 1 puanla son sırada bulunuyor.