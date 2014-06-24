T24 LogoT24 Logo
Spor

Dünya Kupası'nda 24 Haziran programı

Brezilya'nın evsahipliğinde düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nda 24 Haziran Salı günü Uruguay-İtalya ile İngiltere-Kosta Rika ve Japonya-Kolombiya, Fildişi Sahili-Yunanistan maçları oynanacak

24 Haziran 2014 04:07

2014 Dünya Kupası'nda 24 Haziran Salı günü C ve D gruplarında 2. tura yükselecek takımlar belli olacak.

C Grubu'nda Japonya-Kolombiya ve Fildişi Sahili-Yunanistan karşılaşmaları oynanacak. D Grubu'nda ise daha önce 2. turu garantileyen, Kosta Rika-İngiltere ve Uruguay ile İngiltere karşı karşıya gelecek.

 

İtalya-Uruguay 2. tur vizesi peşinde

 

İtalya ile Uruguay, Natal'da  yapacakları 2014 FIFA Dünya Kupası D Grubu maçıyla birlikte tarihlerinde 10. kez  karşı karşıya gelecek.

İki ülke milli takımlarının bugüne dek yaptığı 9 karşılaşmada Uruguay  3, İtalya 2 kez kazandı, 4 maç da berabere sonuçlandı. Uruguay 10, İtalya ise 9  kez rakip fileleri havalandırdı.

D Grubu'nda yaptıkları 2 maç sonunda üçer puana sahip olan iki takım,  bir üst tura çıkmak için mücadele edecek.

Bu grupta 2 galibiyeti olan Kosta Rika, gruptan çıkmayı garantilerken,  ikinci çıkacak takım Uruguay-İtalya maçının ardından belli olacak.

Beraberlik, averajı daha iyi olan İtalya'ya yarayacak. Uruguay'ın  gruptan çıkmak için galip gelmesi gerekiyor.

Das Dunas Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak. Maçı  Meksikalı hakem Marco Rodriguez yönetecek. Rodriguez'in yardımcılıklarını aynı  ülkeden Marvin Torrentera ve Marcos Quintero yapacak. Karşılaşmanın dördüncü  hakemliğini ise ABD'li Mark W Geiger üstlenecek.

 

Kosta Rika-İngiltere

 

Grubun diğer maçında ise Kosta Rika ile henüz puanı olmayan İngiltere  karşı karşıya gelecek.

Dünya Kupası'nın en zorlu grubu olarak gösterilen D Grubu'nda sürpriz  sonuçlar alan, İtalya ve Uruguay'ı mağlup ederek, bir maç kala bir üst tura  çıkmayı garantileyen Kosta Rika, İngiltere karşısında da başarılı çıkışını  sürdürmeyi amaçlıyor.

Büyük bir hayal kırıklığı yaşayan İngiltere ise Dünya Kupası'na en  azından bir galibiyetle veda etmeyi hedefliyor.

Belo Horizonte kentindeki Mineirao Stadı'nda TSİ 19.00'da oynanacak  karşılaşmayı Cezayirli hakem Djamel Haimoudi yönetecek. Haimoudi'nin  yardımcılıklarını aynı ülkeden Dedouane Achik ve Abdelhak Etchiali yapacak. Maçın  dördüncü hakemi ise İranlı Alireza Faghani.

 

Japonya-Kolombiya

 

Japonya ile Kolombiya, Brezilya'nın Cuiaba kentinde yapacakları 2014 FIFA Dünya Kupası C Grubu son maçıyla birlikte tarihlerinde üçüncü kez karşı karşıya gelecek.

Cuiaba'daki Arena Pantanal'da TSİ 23.00'te oynanacak karşılaşmayı Portekizli hakem Pedro Proenca yönetecek. Proenca'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Bertino Miranda ve Jose Trigo yapacak. Panamalı Roberto Moreno ise maçın dördüncü hakemliğini üstlenecek.

Kolombiya 2 maçını da kazanıp, 6 puanla gruptan çıkmayı garantilerken, Japonya'nın ise sadece 1 puanı bulunuyor.

 

Yunanistan-Fildişi Sahili

 

C Grubu'nun diğer maçında ise Yunanistan ile Fildişi Sahili karşılaşacak. İki ekip, tarihlerinde ilk kez bir maçta karşı karşıya gelecek.

 

Fortelaza kentindeki Castelao Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Maçı Ekvadorlu hakem Carlos Vera yönetecek. Aynı ülkeden Christian Lescano ve Byron Romero'nun yardımcı hakemlik yapacağı maçın dördüncü hakemi ise Brezilya'dan Sandro Ricci olacak.

Fildişi Sahili, grupta 3 puanla ikinci sırada yer alıyor. Henüz gol atamayan Yunanistan ise 1 puanla son sırada bulunuyor.

 

ETİKETLER

dünya kupasıfildişi sahiliuruguayitalya24 haziranprogram

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24