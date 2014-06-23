Dünya Kupası'nda 23 Haziran programı

Brezilya'nın evsahipliğinde düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nda, 23 Haziran Pazartesi günü oynanacak 4 karşılaşma ile grup maçlarında üçüncü maçlar oynanacak.

Avustralya-İspanya

Dünya Kupası B Grubu'nda hiçbir şansı kalmayan Avustralya ile İspanya karşılaşacak.

23 Haziran pazartesi günü oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak.

Arena de Baixada'da oynanacak maçı Bahreyn Federasyonu'ndan Nawaf Shukralla yönetecek.

İlk maçlarında aldıkları sonuçlar

B Grubu'nda oynanan ilk maçlarda İspanya, Hollanda karşısında 5-1'lik mağlubiyetle sahadan ayrıldı. İspanya gruptaki ikinci maçında da Şili'ye 2-0 yenildi. Avustralya ise ilk maçında Şili'ye 3-1 yenildi. Gruptaki ikinci maçında da Hollanda'ya 3-2 kaybetti.

Hollanda-Şili

Avustralya ile İspanya prestij, Hollanda ile Şili ise liderlik mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

Dünya kupalarına 3 kez katılan Avustralya, 13 kez bu kupada mücadele eden İspanya karşısında 3 puan arayacak.

Finallere 9 kez katılan Hollanda ile 8 kez dünya kupalarında yer alan Şili de Sao Paulo'daki karşılaşmada kozlarını paylaşacak.

Liderlik hesapları

Grupta oynadıkları ikişer maçı da kazanan Hollanda ile Şili, liderlik için karşı karşıya gelecek.

İlk maçında son dünya şampiyonu İspanya'yı 5-1 yenen, sonra da Avustralya karşısında 3-2 galip gelen Hollanda, topladığı 6 puanla ikinci tura çıkmayı garantiledi.

Şili de Avustralya'yı 3-1, İspanya'yı da 2-0 mağlup etti ve averajla Hollanda'nın gerisinde kalıp, grup maçlarının tamamlanmasına 1 maç kala son 16 takım arasına girdi.

Sao Paulo'daki Arena Corinthias'da TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Gambiyalı Bakary Gassama yönetecek. Gassama'nın yardımcılıklarını Kamerunlu Evarist Menkouande ve Ruandalı Felicien Kabanda yapacak. Maçın dördüncü hakemliğini ise El Salvadorlu Joel Aguilar üstlenecek.

İki takım bugüne dek A milli takımlar düzeyinde karşı karşıya gelmedi.

Son şampiyon prestij maçında

Dünya Kupası'nda en büyük hayal kırıklığı yaşayan takım olan İspanya, yarın prestij maçına çıkacak.

Son dünya şampiyonu İspanya, oynadığı 2 maçı da kaybedip, daha ilk turda turnuvaya veda etmek zorunda kaldı. İspanyollar, kendileri gibi maçlarını kaybeden Avustralya ile karşılaşacak.

Curitiba kentindeki Arena da Baixada'da TSİ 19.00'da oynanacak maçı Bahreynli hakem Nawaf Shukralla yönetecek. Shukralla'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Yaser Tulefat ve Ebrahim Saleh yapacak. Maçta dördüncü hakem olarak da Tahitili Norbert Hauata görev alacak.

Kamerun-Brezilya

Kamerun ile Brezilya 2014 Dünya Kupası A Grubu son maçıyla tarihlerinde 5. kez karşı karşıya gelecek.

Brezilya, iki ülke milli takımları arasında bugüne dek yapılan 4 maçın 3'ünü, Kamerun ise 1'ini kazandı. "Sambacılar", bu maçlarda 7 gol attı, "İnatçı Aslanlar" ise sadece 1 gol kaydetti.

Dünya kupalarında iki takım daha önce sadece 1 kez eşleşti. ABD'de düzenlenen 1994 Dünya Kupası'nda aynı grupta yer alan iki ekibin maçını Brezilya; Romario, Marcio Santos ve Bebeto'nun golleriyle 3-0 kazandı. Brezilya gruptan lider olarak çıktı, Kamerun ise son sırada yer alıp elendi.

Dünya Kupası'nın dışında iki ekip 2 kez de FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda eşleşti. 2001'de Japonya'daki karşılaşmayı Brezilya 2-0 kazandı. Kamerun tek galibiyetini 2003 Fransa'da 1-0'lık sonuçla aldı.

İki ülke arasındaki tek özel maçtan da Güney Amerika temsilcisi 2-0 galip ayrıldı.

Brezilya, Afrika temsilcilerine karşı 6 maçı kazandı

Brezilya, dünya kupalarında Afrika temsilcileriyle yaptığı 6 karşılaşmayı da kazanmayı başardı.

"Sambacılar", finallerde Cezayir, Kamerun, Fildişi Sahili, Gana, Fas ve Zaire karşısında sahadan galibiyetlerle ayrıldı.

Kamerun ise Güney Amerika ekipleriyle yaptığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 de mağlubiyet aldı. Galibiyetlerini Arjantin ve Kolombiya karşısında elde eden Afrika temsilcisi, Şili ve Peru ile berabere kalıp, sadece Brezilya'ya yenildi.

Eriksson yönetecek

Kamerun ile Brezilya, Brasilia kentindeki Nacional Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

TSİ 23.00'de başlayacak karşılaşmayı İsveçli hakem Jonas Eriksson yönetecek. Eriksson'un yardımcılıklarını Mathias Klasenius ve Daniel Warnmark yapacak. Maçın dördüncü hakemliğini ise Norveçli Svein Oddvar Moen üstlenecek.

Kamerun gol atamadı

A Grubu'nda oynadığı iki maçı da kaybeden ve puan alamayan Kamerun, Brezilya karşısına prestij için çıkacak. Afrika ekibi, oynadığı iki maçta gol atmayı başaramadı ve Meksika'dan 1, Hırvatistan'dan ise 4 gol yedi.

Yaptığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 de beraberlik alan Brezilya ise Afrika temsilcisini farklı yenip, grup lideri olarak adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor. Ev sahibi ekip, açılış maçında Hırvatistan'ı 3-1 yenip, Meksika ile de golsüz berabere kaldı.

Meksika-Hırvatistan

Meksika, 2014 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda karşılaşacağı Hırvatistan ile berabere kalması halinde son 16 takım arasına girecek.

Hırvatistan ile Meksika, yarın yapacakları 2014 FIFA Dünya Kupası A Grubu maçıyla birlikte tarihlerinde 4. kez karşı karşıya gelecek.

İki ülke milli takımları arasında yapılan 3 maçın 2'sinde Hırvatistan, birinde ise Meksika galip geldi. Hırvatların 5 golüne, Meksikalılar 2 golle yanıt verebildi.

Dünya kupası finallerinde ise iki ülke 1 kez karşılaştı. 2002 Dünya Kupası'nda aynı grupta yer alan iki takımın maçını Meksika, Blanco'nun penaltı golüyle 1-0 kazandı. CONCACAF temsilcisi grubu lider tamamlayıp üst tura çıktı, Hırvatistan ise üçüncü sırada yer alarak elendi.

Bu karşılaşmanın dışında Meksika ve Hırvatistan 2 kez de özel maçta karşılaştı. Bu iki maçı da Hırvatistan kazandı.

Meksika, Avrupalılarla 30 maç yaptı

Meksika, dünya kupaları tarihinde Avrupa temsilcileriyle toplam 30 maç yaptı.

Bu 30 maçın 7'sini kazanan Meksika, 9 beraberlik alıp, 14 kez de mağlup oldu.

Hırvatistan ise CONCACAF ekipleriyle dünya kupalarında yaptığı 2 maçın 1'ini kazandı, 1'ini de kaybetti.

Recife'de karşılaşacaklar

Hırvatistan ile Meksika yarın TSİ 23.00'de Recife kentindeki Arena Pernambuco'da karşılaşacak.

Maçı Özbek hakem Ravshan Irmatov yönetecek. Irmatov'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Abduxamidullo Rasulov ve Kırgızistan'dan Bakhadyr Kochkarov yapacak. Maçın dördüncü hakemliğini ise Kamerunlu hakem Alioum üstlenecek.

Meksika, A Grubu'nda oynadığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik alıp 4 puana ulaştı. İki maç sonunda aynı puana sahip olduğu lider Brezilya'nın averajla gerisinde kalan Meksika, Hırvatistan karşısında beraberlik alması halinde bile son 16 takım arasına girecek.

Bir galibiyeti bulunan Hırvatistan ise 3 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Hırvatların turu geçmesi için Meksika karşısında galip gelmesi gerekiyor. Grubun diğer maçında Brezilya'nın Kamerun karşısında kaybetmesi durumunda ise Hırvatistan'a turu geçmek için beraberlik de yetecek.

22 Haziran sonuçları

Nijerya - Bosna Hersek (1 - 0)

Belçika - Rusya (1 - 0)

Güney Kore - Cezayir (2 - 4)