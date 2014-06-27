Dünya Kupası'nda 2. tur eşleşmeleri

FIFA 2014 Dünya Kupası'nda 32 takım 8 grupta mücadelesini tamamladı. 16 takımın 2. tura yükseldiği kupada, eşleşmeler belli oldu.

İşte eşleşmeler:

Brezilya – Şili

A Grubu’nda mücadele eden ev sahibi Brezilya grup birincisi oldu. Brezilya, Hırvatistan’ı 3-1, Kamerun’u 4-1 yenerken Meksika ile oynadığı maçta golsüz beraberlikle grubu 7 puanla birinci bitirdi.

Şili B Grubu’nda oynadığı 3 maçtan ikisini aldı. Şili Avustralya karşısında 3-1’lik skorla ilk maçını kazanırken, İspanya’ya 2 attı, Hollanda’da karşısında 2 gol yiyerek gurubu ikinci olarak bitirdi.

M eksika – Hollanda

Meksika A Grubu’nda Kamerun’la olan karşılaşmasında 1-0, Hırvatistan’la olan karşılaşmasında ise 3 -1’lik skorla 6 puanı kaptı. Brezilya karşısında golsüz berabere kalan Meksika grubu 7 puanla ikinci olarak bitirdi.

Hollanda B Grubu'nda oynadığı 3 maçta 3 galibiyet aldı. İspanya'ya 5 atarken 1, Avustralya'ya 3 atarken 2 gol yiyen Hollanda, Şili'ye 2 gol atarken ağlarında gol görmedi.

Kolombiya – Uruguay

C Grubu’nda çıktığı bütün maçları kazanan takım Kolombiya oldu. Kolombiya, Yunanistan’ı 3-0, Fildişi Sahili’ni 2-1, Japonya’yı ise 4-1 yendi.

D Grubu’nda Uruguay Kosta Rika’ya 1- 3 yenilirken İngiltere karşısında 2-1, İtalya karşısında ise 1-0’lık galibiyetle grubu ikinci bitirdi.

Yunanistan – Kosta Rika

Yunanistan 4 puanla C Grubu’nun ikincisi oldu. Kolombiya karşısında ağlarında 3 gole karşılık gol atamayan Yunanistan, Japonya’yla golsüz berabere, Fildişi Sahili ile son dakikalarda attığı penaltı golüyle 3 puanı kaparak skoru 2-1’e getirdi.

D Grubu’nun birincisi Kosta Rika, Uruguay’ı 3-1, İtalya’yı 1-0 yenerken İngiltere’yle oynadığı maçta golsüz berabere kaldı.

Fransa – Nijerya

Fransa E Grubu’nda attığı 8 gole karşılık ağlarında 2 gol görerek grubu birinci bitirdi. Honduras’ı 3-0, İsviçre’yi 5-2 yenen Fransa, Ekvador’la olan mücadelesinde golsüz berabere kaldı.

F Grubu’nun ikincisi Nijerya, çıktığı ilk maçta İran’la 0-0 berabere kalırken Bosna Hersek’i 1-0 yendi. Son maçında Arjantin’e 3-2 yenilen Nijerya, grubu 4 puanla 2 bitirerek Fransa’yla eşleşti.

İsviçre – Arjantin

Arjantin F Grubu'nda 3'te 3 yaparak grup birincisi oldu. Bosna Hersek'i 2-1, İran'ı 1-0, Nijerya'yı ise 3-2 yendi.

İsviçre 2 galibiyet 1 mağlubiyetle E Grubu’nun ikincisi oldu. İsviçre, Ekvador’u 2-1, Honduras’ı 3-0 yenerken Fransa’ya ise 2-5 yenildi.

A.B.D – Belçika

Belçika H Grubu’nda oynadığı üç maçın üçünü de alarak H Grubu’nu 9 puanla birinci bitirdi. Belçika, Cezayir’i 2-1, Rusya’yı 1-0, Güney Kore’yi de 1-0 yenerek 3’te üç yaptı.

ABD oynadığı 3 maçta bir galibiyet, bir mağlubiyet bir de beraberlik alarak 4 puanla G Grubu’nun ikincisi oldu. ABD Gana’dan 1 yedi 2 attı, Portekiz’le 2-2 berabere kaldı, Almanya’ya ise 1-0 yenildi.

Almanya – Cezayir

Almanya, tek beraberliğini Gana ile oynadığı maçta 2-2 aldı. Oynadığı Portekiz maçını 4-0, ABD maçını ise 1-0 alarak G Grubu'nu birinci bitirdi.

Cezayir H Grubu'nda Belçika'ya 2-1 yenilirken, Güney Kore'yi 4-2 yendi. Son maçını Rusya'yla yapan Cezayir, 1-1 beraber kalarak grubu ikinci bitirdi.

2. tura kalmaya hak kazanan takımlar

Almanya

Brezilya

Kolombiya

Şili

Uruguay

Hollanda

Kosta Rika

Meksika

Yunanistan

Fransa

Nijerya

Cezayir

Arjantin

Belçika

İsviçre

ABD

2. turda mücadele edecek takımların çeyrek final mücadelesi verecekleri maçların programı

28 Haziran 2014

(TSİ 19:00) Brezilya - Şili

(TSİ 23:00) Kolombiya - Uruguay

29 Haziran 2014

(TSİ 19:00) Hollanda - Meksika

(TSİ 23:00) Kosta Rika – Yunanistan

30 Haziran 2014

(TSİ 19:00) Fransa - Nijerya

(TSİ 23:00) Almanya – Cezayir

1 Temmuz 2014

(TSİ 19:00) Arjantin - İsviçre

(TSİ 23:00) Belçika - ABD



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