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Spor

Dünya Kupası'nda 2. tur eşleşmeleri

2014 Dünya Kupasında 12 Haziran'da Brezilya - Hırvatistan maçıyla başlayan grup maçları tamamlanırken 2. tura yükselen 16 takım belli oldu

27 Haziran 2014 02:56

FIFA 2014 Dünya Kupası'nda 32 takım 8 grupta mücadelesini tamamladı. 16 takımın 2. tura yükseldiği kupada, eşleşmeler belli oldu.  

İşte eşleşmeler:

 

Brezilya – Şili

 

A Grubu’nda mücadele eden ev sahibi Brezilya grup birincisi oldu. Brezilya, Hırvatistan’ı 3-1, Kamerun’u 4-1 yenerken Meksika ile oynadığı maçta golsüz beraberlikle grubu 7 puanla birinci bitirdi.

Şili B Grubu’nda oynadığı 3 maçtan ikisini aldı. Şili Avustralya karşısında 3-1’lik skorla ilk maçını kazanırken, İspanya’ya 2 attı, Hollanda’da karşısında 2 gol yiyerek gurubu ikinci olarak bitirdi.

 

Meksika – Hollanda

 

Meksika A Grubu’nda Kamerun’la olan karşılaşmasında 1-0, Hırvatistan’la olan karşılaşmasında ise 3 -1’lik skorla 6 puanı kaptı. Brezilya karşısında golsüz berabere kalan Meksika grubu 7 puanla ikinci olarak bitirdi.

Hollanda B Grubu'nda oynadığı 3 maçta 3 galibiyet aldı. İspanya'ya 5 atarken 1, Avustralya'ya 3 atarken 2 gol yiyen Hollanda, Şili'ye 2 gol atarken ağlarında gol görmedi.

 

Kolombiya – Uruguay

 

C Grubu’nda çıktığı bütün maçları kazanan takım Kolombiya oldu. Kolombiya, Yunanistan’ı 3-0, Fildişi Sahili’ni 2-1, Japonya’yı ise 4-1 yendi.

D Grubu’nda Uruguay Kosta Rika’ya 1- 3 yenilirken  İngiltere karşısında 2-1, İtalya karşısında ise 1-0’lık galibiyetle grubu ikinci bitirdi.

 

Yunanistan – Kosta Rika

 

Yunanistan 4 puanla C Grubu’nun ikincisi oldu. Kolombiya karşısında ağlarında 3 gole karşılık gol atamayan Yunanistan, Japonya’yla golsüz berabere, Fildişi Sahili ile son dakikalarda attığı penaltı golüyle 3 puanı kaparak skoru 2-1’e getirdi.

D Grubu’nun birincisi Kosta Rika, Uruguay’ı 3-1, İtalya’yı 1-0 yenerken İngiltere’yle oynadığı maçta golsüz berabere kaldı.

 

Fransa – Nijerya

 

Fransa E Grubu’nda attığı 8 gole karşılık ağlarında 2 gol görerek  grubu birinci bitirdi. Honduras’ı 3-0, İsviçre’yi 5-2 yenen Fransa, Ekvador’la olan mücadelesinde golsüz berabere kaldı.

F Grubu’nun ikincisi Nijerya, çıktığı ilk maçta İran’la 0-0 berabere kalırken Bosna Hersek’i 1-0 yendi. Son maçında Arjantin’e 3-2 yenilen Nijerya, grubu 4 puanla 2 bitirerek Fransa’yla eşleşti.

 

İsviçre – Arjantin

Arjantin F Grubu'nda 3'te 3 yaparak grup birincisi oldu. Bosna Hersek'i 2-1, İran'ı 1-0, Nijerya'yı ise 3-2 yendi. 

İsviçre 2 galibiyet 1 mağlubiyetle E Grubu’nun ikincisi oldu. İsviçre, Ekvador’u 2-1, Honduras’ı 3-0 yenerken Fransa’ya ise 2-5 yenildi.

 

A.B.D – Belçika

 

Belçika H Grubu’nda oynadığı üç maçın üçünü de alarak H Grubu’nu 9 puanla birinci bitirdi. Belçika, Cezayir’i 2-1, Rusya’yı 1-0, Güney Kore’yi de 1-0 yenerek 3’te üç yaptı.

ABD oynadığı 3 maçta bir galibiyet, bir mağlubiyet bir de beraberlik alarak 4 puanla G Grubu’nun ikincisi oldu. ABD Gana’dan 1 yedi 2 attı, Portekiz’le 2-2 berabere kaldı, Almanya’ya ise 1-0 yenildi.

 

Almanya – Cezayir

 

Almanya, tek beraberliğini Gana ile oynadığı maçta 2-2 aldı. Oynadığı Portekiz maçını 4-0, ABD maçını ise 1-0 alarak G Grubu'nu birinci bitirdi.

Cezayir H Grubu'nda Belçika'ya 2-1 yenilirken, Güney Kore'yi 4-2 yendi. Son maçını Rusya'yla yapan Cezayir, 1-1 beraber kalarak grubu ikinci bitirdi.

 

2. tura kalmaya hak kazanan takımlar

 

Almanya
Brezilya
Kolombiya
Şili
Uruguay
Hollanda
Kosta Rika
Meksika
Yunanistan
Fransa
Nijerya
Cezayir
Arjantin
Belçika
İsviçre
ABD

 

2. turda mücadele edecek takımların çeyrek final mücadelesi verecekleri maçların programı

 

28 Haziran 2014

(TSİ 19:00) Brezilya - Şili
(TSİ 23:00) Kolombiya - Uruguay

29 Haziran 2014

(TSİ 19:00) Hollanda - Meksika
(TSİ 23:00) Kosta Rika – Yunanistan

30 Haziran 2014

(TSİ 19:00) Fransa - Nijerya
(TSİ 23:00) Almanya – Cezayir

1 Temmuz 2014

(TSİ 19:00) Arjantin - İsviçre
(TSİ 23:00) Belçika - ABD


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