Dünya Kupası'nda 1 hafta geride kaldı; işte tüm istatistikler ve puan durumları

Rusya'da düzenlenen FIFA 2018 Dünya Kupası'nda 1 haftalık süre geride kaldı. A ve B gruplarında ikinci maçlar tamamlanırken, diğer gruplar bugün (21 Haziran Perşembe) oynanacak ikinci maçlarla devam edecek.
Oynanan maçlar ve puan durumları
İlk haftada Dünya Kupası'nda oynanan maç sonuçları ve oluşan puan durumları şu şekilde;
A Grubu
Rusya 5-0 Suudi Arabistan
Mısır 0-1 Uruguay
Rusya 3-1 Mısır
Uruguay 1-0 Suudi Arabistan
B Grubu
Fas 0-1 İran
Portekiz 3-3 İspanya
Portekiz 1-0 Fas
İran 0-1 İspanya
C Grubu
Fransa 2-1 Avustralya
Arjantain 1-1 İzlanda
D Grubu
Peru 0-1 Danimarka
Hırvatistan 2-0 Nijerya
E Grubu
Kosta Rika 0-1 Sırbistan
Brezilya 1-1 İsviçre
F Grubu
Almanya 0-1 Meksika
İsveç 1-0 Güney Kore
G Grubu
Belçika 3-0 Panama
Tunus 1-2 İngiltere
H Grubu
Kolombiya 1-2 Japonya
Polonya 1-2 Senega
Gol krallığı
Cristiano Ronaldo - Portekiz - 4 Gol
Denis Cheryshev - Rusya - 3 Gol
Diego Costa - İspanya - 3 Gol
Romelu Lukaku - Belçika - 2 Gol
Andreas Granqvist - İsveç - 1 Gol
Juan Quintero - Kolombiya - 1 Gol
Grzegorz Krychowiak - Polonya -1 Gol
Yuya Osako - Japonya - 1 Gol
En çok oynayanlar
Morteza Pouraliganji - İran - 180 dakika
Ilya Kutepov - Rusya - 180 dakika
Mohammed Al Burayk - Suudi Arabistan - 180 dakika
Rui Patricio - Portekiz - 180 dakika
Ramin Rezaeian - İran - 180 dakika
Yasir Al Shahrani - Suudi Arabistan - 180 dakika
Osama Hawsawi - Suudi Arabistan - 180 dakika
Raphael Guerreiro - Portekiz - 180 dakika
Jose Fonte - Portekiz - 180 dakika
Mario Fernandes - Rusya - 180 dakika
Kırmızı kart
Carlos Sanchez 1 maç 1 kırmızı kart
Sarı kartlar
Fedor Smolov 1 sarı kart 2 maç
Francisco Calvo 1 sarı kart 1 maç
Carlos Casemiro 1 sarı kart 1 maç
Joshua Risdon 1 sarı kart 1 maç
Alireza Jahanbakhsh 1 sarı kart 2 maç
Hector Herrera 1 sarı kart 1 maç
Thomas Müller 1 sarı kart 1 maç
Stephan Lichtsteiner 1 sarı kart 1 maç
Adrien Silva 1 sarı kart 1 maç
Thomas Meunier 1 sarı kart 1 maç
İkinci tur eşleşmeleri nasıl olacak?
Dünya Kupası grup maçları tamamlandığında turnuvadan 16 takım elenecek ve diğer 16 takım da yoluna devam edecek. Bir grubu 1. olarak tamamlayan takım, diğer grubu 2. olarak tamamlayan takımla eşleşecek.
İşte Dünya Kupası ikinci tur eşleşmeleri
Turnuvada yer alan ülkelerin kadro değerleri ve takımların en değerli oyuncuları
(İstatistikler mackolik.com'dan alınmıştır.)