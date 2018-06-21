Dünya Kupası'nda 1 hafta geride kaldı; işte tüm istatistikler ve puan durumları

Rusya'da düzenlenen FIFA 2018 Dünya Kupası'nda 1 haftalık süre geride kaldı. A ve B gruplarında ikinci maçlar tamamlanırken, diğer gruplar bugün (21 Haziran Perşembe) oynanacak ikinci maçlarla devam edecek.

Oynanan maçlar ve puan durumları

İlk haftada Dünya Kupası'nda oynanan maç sonuçları ve oluşan puan durumları şu şekilde;

A Grubu

Rusya 5-0 Suudi Arabistan

Mısır 0-1 Uruguay

Rusya 3-1 Mısır

Uruguay 1-0 Suudi Arabistan

B Grubu

Fas 0-1 İran

Portekiz 3-3 İspanya

Portekiz 1-0 Fas

İran 0-1 İspanya

C Grubu

Fransa 2-1 Avustralya

Arjantain 1-1 İzlanda

D Grubu

Peru 0-1 Danimarka

Hırvatistan 2-0 Nijerya

E Grubu

Kosta Rika 0-1 Sırbistan

Brezilya 1-1 İsviçre

F Grubu

Almanya 0-1 Meksika

İsveç 1-0 Güney Kore

G Grubu

Belçika 3-0 Panama

Tunus 1-2 İngiltere

H Grubu

Kolombiya 1-2 Japonya

Polonya 1-2 Senega

Gol krallığı

Cristiano Ronaldo - Portekiz - 4 Gol

Denis Cheryshev - Rusya - 3 Gol

Diego Costa - İspanya - 3 Gol

Romelu Lukaku - Belçika - 2 Gol

Andreas Granqvist - İsveç - 1 Gol

Juan Quintero - Kolombiya - 1 Gol

Grzegorz Krychowiak - Polonya -1 Gol

Yuya Osako - Japonya - 1 Gol

En çok oynayanlar

Morteza Pouraliganji - İran - 180 dakika

Ilya Kutepov - Rusya - 180 dakika

Mohammed Al Burayk - Suudi Arabistan - 180 dakika

Rui Patricio - Portekiz - 180 dakika

Ramin Rezaeian - İran - 180 dakika

Yasir Al Shahrani - Suudi Arabistan - 180 dakika

Osama Hawsawi - Suudi Arabistan - 180 dakika

Raphael Guerreiro - Portekiz - 180 dakika

Jose Fonte - Portekiz - 180 dakika

Mario Fernandes - Rusya - 180 dakika

Kırmızı kart

Carlos Sanchez 1 maç 1 kırmızı kart

Sarı kartlar

Fedor Smolov 1 sarı kart 2 maç

Francisco Calvo 1 sarı kart 1 maç

Carlos Casemiro 1 sarı kart 1 maç

Joshua Risdon 1 sarı kart 1 maç

Alireza Jahanbakhsh 1 sarı kart 2 maç

Hector Herrera 1 sarı kart 1 maç

Thomas Müller 1 sarı kart 1 maç

Stephan Lichtsteiner 1 sarı kart 1 maç

Adrien Silva 1 sarı kart 1 maç

Thomas Meunier 1 sarı kart 1 maç

İkinci tur eşleşmeleri nasıl olacak?

Dünya Kupası grup maçları tamamlandığında turnuvadan 16 takım elenecek ve diğer 16 takım da yoluna devam edecek. Bir grubu 1. olarak tamamlayan takım, diğer grubu 2. olarak tamamlayan takımla eşleşecek.

İşte Dünya Kupası ikinci tur eşleşmeleri

Turnuvada yer alan ülkelerin kadro değerleri ve takımların en değerli oyuncuları

(İstatistikler mackolik.com'dan alınmıştır.)