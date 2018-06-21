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Spor

Dünya Kupası'nda 1 hafta geride kaldı; işte tüm istatistikler ve puan durumları

1 hafta sonra grup maçlarının sona ereceği Dünya Kupası'nda ikinci tur eşleşmeleri nasıl olacak?

21 Haziran 2018 16:07

Rusya'da düzenlenen FIFA 2018 Dünya Kupası'nda 1 haftalık süre geride kaldı. A ve B gruplarında ikinci maçlar tamamlanırken, diğer gruplar bugün (21 Haziran Perşembe) oynanacak ikinci maçlarla devam edecek.

Oynanan maçlar ve puan durumları

İlk haftada Dünya Kupası'nda oynanan maç sonuçları ve oluşan puan durumları şu şekilde;

A Grubu

Rusya 5-0 Suudi Arabistan

Mısır 0-1 Uruguay

Rusya 3-1 Mısır

Uruguay 1-0 Suudi Arabistan

B Grubu

Fas 0-1 İran

Portekiz 3-3 İspanya

Portekiz 1-0 Fas

İran 0-1 İspanya

C Grubu

Fransa 2-1 Avustralya

Arjantain 1-1 İzlanda

D Grubu

Peru 0-1 Danimarka

Hırvatistan 2-0 Nijerya

E Grubu

Kosta Rika 0-1 Sırbistan 

Brezilya 1-1 İsviçre

F Grubu

Almanya 0-1 Meksika 

İsveç 1-0 Güney Kore

G Grubu

Belçika 3-0 Panama

Tunus 1-2 İngiltere

H Grubu

Kolombiya 1-2 Japonya

Polonya 1-2 Senega

Gol krallığı

Cristiano Ronaldo - Portekiz - 4 Gol
Denis Cheryshev - Rusya - 3 Gol
Diego Costa - İspanya - 3 Gol
Romelu Lukaku - Belçika - 2 Gol
Andreas Granqvist - İsveç - 1 Gol
Juan Quintero - Kolombiya - 1 Gol
Grzegorz Krychowiak - Polonya  -1 Gol
Yuya Osako - Japonya - 1 Gol

En çok oynayanlar

Morteza Pouraliganji - İran - 180 dakika
Ilya Kutepov - Rusya - 180 dakika
Mohammed Al Burayk - Suudi Arabistan - 180 dakika
Rui Patricio - Portekiz - 180 dakika
Ramin Rezaeian - İran - 180 dakika
Yasir Al Shahrani - Suudi Arabistan - 180 dakika
Osama Hawsawi - Suudi Arabistan - 180 dakika
Raphael Guerreiro - Portekiz - 180 dakika
Jose Fonte - Portekiz - 180 dakika
Mario Fernandes - Rusya - 180 dakika

Kırmızı kart

Carlos Sanchez 1 maç 1 kırmızı kart

Sarı kartlar

Fedor Smolov 1 sarı kart 2 maç
Francisco Calvo 1 sarı kart 1 maç
Carlos Casemiro 1 sarı kart 1 maç
Joshua Risdon 1 sarı kart 1 maç
Alireza Jahanbakhsh 1 sarı kart 2 maç
Hector Herrera 1 sarı kart 1 maç
Thomas Müller 1 sarı kart 1 maç
Stephan Lichtsteiner 1 sarı kart 1 maç
Adrien Silva 1 sarı kart 1 maç
Thomas Meunier 1 sarı kart 1 maç

İkinci tur eşleşmeleri nasıl olacak?

Dünya Kupası grup maçları tamamlandığında turnuvadan 16 takım elenecek ve diğer 16 takım da yoluna devam edecek. Bir grubu 1. olarak tamamlayan takım, diğer grubu 2. olarak tamamlayan takımla eşleşecek.

İşte Dünya Kupası ikinci tur eşleşmeleri

Turnuvada yer alan ülkelerin kadro değerleri ve takımların en değerli oyuncuları

(İstatistikler mackolik.com'dan alınmıştır.)

 

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