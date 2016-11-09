Dünya Kupası'na alkol yasağı geldi!

2022 Dünya Kupası'nda halka açık alanlarda alkol yasağı olacağı açıkladı.

Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nın ülkedeki iklim koşulları nedeniyle kışın yapılmasına karar verilmesi, potansiyel fikstür çakışmaları nedeniyle futbol dünyasının büyük kesimini huzursuz etmişti.

Bunun yanı sıra Katar hükümeti özellikle yabancıların ve sponsorların canını sıkacak bir karar daha aldı.



Buna göre 2022 Dünya Kupası'nda stadyumlarda, sokaklarda ve diğer halka açık alanlarda alkol yasağı olacak.

FIFA'nın ana sponsorlarından bira devi Budweiser'ın bu karara nasıl tepki vereceği ise şimdiden merak konusu.