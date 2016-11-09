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Spor

Dünya Kupası'na alkol yasağı geldi!

Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda statlarda ve sokaklarda alkol yasak olacak

09 Kasım 2016 19:06

2022 Dünya Kupası'nda halka açık alanlarda alkol yasağı olacağı açıkladı.

Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nın ülkedeki iklim koşulları nedeniyle kışın yapılmasına karar verilmesi, potansiyel fikstür çakışmaları nedeniyle futbol dünyasının büyük kesimini huzursuz etmişti. 

Bunun yanı sıra Katar hükümeti özellikle yabancıların ve sponsorların canını sıkacak bir karar daha aldı.

Buna göre 2022 Dünya Kupası'nda stadyumlarda, sokaklarda ve diğer halka açık alanlarda alkol yasağı olacak. 

FIFA'nın ana sponsorlarından bira devi Budweiser'ın bu karara nasıl tepki vereceği ise şimdiden merak konusu.

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2022 Dünya KupasıKataralkol yasağı

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