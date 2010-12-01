-DÜNYA KUPASI EV SAHİBİNİ ARIYOR ZÜRİH (A.A) - 01.12.2010 - Futbolda 2018 ve 2022 dünya kupalarının ev sahiplerinin belirleneceği yarınki oylamada, FIFA İcra Komitesi Üyesi ve UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik'in de arasında bulunduğu 22 üye oy kullanacak. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) İcra Komitesi'nin yarın Zürih'te yapacağı oylamada 22 üye oy atacak. Daha önce 24 olarak açıklanan üye sayısı, oylamayla ilgili rüşvet skandalına karışan 2 yönetim kurulu üyesinin listeden çıkarılması nedeniyle 22'ye düştü. Süreli olarak men ve para cezaları alan yönetim kurulu üyeleri Nijeryalı Amos Adamu ve Tahitili Reynald Temarii'nin bu oylamaya katılamayacakları daha önceden açıklanmıştı. -ERZİK DE OY KULLANACAK- Oylamada, FIFA İcra Komitesi Üyesi ve UEFA Asbaşkanı Erzik'in de arasında bulunduğu 22 üye oy kullanacak. Üyelerin isimleri ve ülkeleri şöyle: Sepp Blatter (İsviçre), Julio Grondona (Arjantin), Issa Hayatou (Kamerun), Chung Mong-joon (Güney Kore), Jack Warner (Trinidad Tobago), Angel Maria Villar (İspanya), Michel Platini (Fransa), Geoff Thompson (İngiltere), Michel D'Hooghe (Belçika), Ricardo Teixeira (Brezilya), Mohamed Bin Hammam (Katar), Şenes Erzik (Türkiye), Chuck Blazer (ABD), Worawi Makudi (Tayland), Nicolas Leoz (Paraguay), Junji Ogura (Japonya), Marios Lefkaritis (Kıbrıs Rum kesimi), Jacques Anouma (Fildişi Sahili), Franz Beckenbauer (Almanya), Rafael Salguero (Guatemala), Hany Abo Rida (Mısır), Vitaly Mutko (Rusya). -ADAY ÜLKELER- 2018 Dünya Kupası: İngiltere, Hollanda/Belçika (ortak), Rusya, İspanya/Portekiz (ortak) 2022 Dünya Kupası: Avustralya, Japonya, Katar, Güney Kore, ABD.