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DÜNYA KUPASI ZAFERİ ZAPATERO'YU DA AĞLATTI MADRİD (A.A)

07 Aralık 2010 12:19

-DÜNYA KUPASI ZAFERİ ZAPATERO'YU DA AĞLATTI MADRİD (A.A) - 12.07.2010 - İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero, İspanya Milli Takımı'nın tarihinde ilk defa Dünya Kupası'nı kazanmasıyla ilgili olarak, "Bu zafer, ulusal birlik ve güveni tekrardan elde etmemize yardımcı olabilir" dedi. İspanyol Cadena Ser radyosuna açıklama yapan Zapatero, Hollanda-İspanya finalini ailesi ile birlikte izlediğini ve İspanya'nın kupayı kazanmasının ardından gözyaşlarını tutamadığını söyledi.  İspanya'nın başarısındaki en büyük payın takım olarak hareket etme, büyük dayanışma ve iyi futbol olduğunu vurgulayan Zapatero, bu başarının yeni nesillere öz güven sağlayacağını umduğunu ifade etti.  Zapatero, "Eğer arkamızda, İspanya gibi birçok zorlukları aşan güçlü bir ülke olmasaydı, bu başarı gelemezdi" dedi.  İspanya'ya kupayı getiren golü atan Andres İniesta için  "Futbolcu ve insan olarak örnek biri" diyen Zapatero, "Oğlunuz tüm İspanya'yı mutlu etti" sözleriyle, İniesta'nın babasını da kutladı.

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