Dünya Kupası, yeni sürprizlere 'gebe'

Dünya Kupası, çeyrek final maçlarıyla devam ediyor. Turnuva boyunca karşımıza sık sık çıkan sürpriz sonuçlar, bu akşam oynanacak maçlarda da çıkabilir.

Dünya Kupası favorilerinden Almanya'nın grup sonunculuğu, İspanya'nın erken vedası herkesi şaşırttı. Çeyrek finale kalamayan favori takımlar arasında Arjantin de yer aldı ancak bu diğerleri kadar göze batmadı. Çünkü Almanya'yı grup sonuncusu yapan Güney Kore, İspanya'yı da son 16 turunda eleyen Rusya olunca, Fransa'nın Arjantin'i elemesi diğerlerinin yanında oldukça normal kaldı.

Yaşanan bu sürprizlerden sonra artık herkes Dünya Kupası maçlarına daha temkinli yaklaşıyor. Nitekim Brezilya ve Fransa bu akşamın sonunda diğer elenen favori kardeşleri gibi turnuvaya veda edebilir.

Uruguay'ın Fransa'ya karşı mağlubiyeti yok

Uruguay'ın, Fransa'ya karşı oynadığı maçlarda henüz mağlubiyeti yok. 1924 yılından bu yana 7 kez karşılaşmışlar ve bu maçların dördü 0-0 biterken, diğer üçünü Uruguay 5-1, 2-1 ve 1-0'lık skorlarla kazanmış.

Muslera'lı Uruguay, 2018 Dünya Kupası’nda oynadığı son 5 maçı da kazandı. Rüzgârın oğlu M'Bappe'li Fransa ise, bu kupadaki son 6 maçının 5’inde zafere uzanmayı başardı. Fransa, yalnızca Danimarka ile berabere kaldı.

Bu maçın kilit ismi 19 yaşındaki M'Bappe olur. Uruguay, 'Ninja Kaplumbağa'nın Arjantin maçında attığı o derparları durduramazsa sıkıntılı anlar yaşayabilir. Uruguay'ın kilit isimleri ise Muslera ve Cavani olur.

Yani Güney Amerika ekibinin galibiyet parolası 'önce tut, sonra at'...

Tahmin

2018 Dünya Kupası'nda yaşanan sürprizlere bir yenisinin daha eklenme ihtimali oldukça yüksek. Uruguay'ın, yarı finale yükselen taraf olması muhtemel.

16 sene sonra gelen rövanş; Brezilya - Belçika

Brezilya ve Belçika, en son Türkiye'nin de yer aldığı 2002 Dünya Kupası'nın son 16 turunda karşılaştı ve Brezilya rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Belçika, 2018 Dünya Kupası'nın en başından beri ciddiye alınacak bir kesim tarafından 'sürpriz şampiyonluk adayı' olarak gösteriliyor. Eğer 'Kırmızı Şeytanlar', 'Sambacılar'ı elemeyi başarırsa o sürprizi yarı yarıya gerçekleştirmiş olacak.

Brezilya, kadro kalitesi bakımından çok daha üstün görülse de Belçikalı Hazard, Bruyne, Lukaku ve Mertens gibi futbolcular skoru her an değiştirebilecek kalitede. Buna karşın Brezilyalı 'aktör' Neymar, Meksika maçında kendini yerden yere atarak sergilediği o vasat oyunculuğundan vazgeçer, futboluna odaklanırsa Belçika'da onu durdurabilecek bir isim yok.

Tahmin

Belçika, 90 dakikayı beraberlikle sonlandırabilirse tur atlayabilir ancak Brezilya'ya dayanma ihtimali düşük. Neymar'ın ayakta kalabildiği bir Brezilya karşısında Belçika'nın tutunması zor.