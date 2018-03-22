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Spor

Dünya Kupası sırasında Futbol Müzeler Gecesi düzenlenecek

Özel gece Yekaterinburg kentinde düzenlenecek

22 Mart 2018 15:24

2018 FIFA Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapacak Rus kentlerinden Yekaterinburg’da turnuva sırasında Futbol Müzeler Gecesi düzenlenecek.

Sputnik'te yer alan habere göre; Yekaterinburg Yenilikçi Müze Teknolojileri'nden yapılan açıklamada, 19 Haziran'da yapılacak etkinliğin saat 18.00'de başlayarak gece yarısına kadar süreceği belirtildi.

Bilet fiyatlarının her müze tarafından bağımsız olarak belirleneceği ifade edildi.

Etkinliğin organizatörleri, Dünya Kupası misafirleri için Rusça ve İngilizce müze turlarının düzenleneceğini açıkladı. Etkinliğe, aralarında Orta Urallar Tarih ve Arkeoloji Müzesi, "Harikalar Diyarı" Bebek Oyuncak ve Çocuk Kitapları Müzesi ve "Kanatlı Muhafızlar" Hava İndirme Kuvvetleri Müzesi'nin de bulunduğu 20'den fazla müzenin katılacağı bildirildi.

Yekaterinburg, 15 Haziran'da Mısır-Uruguay, 21 Haziran'da Fransa-Peru, 24 Haziran'da Japonya-Senagal ve 27 Haziran'da Meksika-İsveç karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak.

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YekaterinburgRusyaDünya Kupası 2018Futbol Müzeler Gecesi

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