Dünya Kupası sahibini buluyor...

T24 - 2010 Dünya Kupası bu akşam Johannesburg'da oynanacak Hollanda-İspanya finaliyle sahibini bulacak.



Dünya Kupası'nı şu ana kadar hiç kazanamayan iki takım, bu akşam Johannesburg'daki Soccer City Stadı'nda tarihi bir finale çıkacak.



İngiliz hakem Howard Webb'in yöneteceği ve TSİ 21:30'da başlayacak 2010 Dünya Kupası finalinde Hollanda ile İspanya kozlarını paylaşacak.



Hollanda 1974 ve 1978'ten sonra üçüncü finaline çıkıyor, son Avrupa şampiyonu İspanya ise ilk kez Dünya Kupası finali oynayacak. Maçın galibi, bu kupayı kazanan sekizinci ülke olarak futbol tarihine geçecek.



Hollanda finale gelirken oynadığı altı maçı da kazanarak çok etkileyici bir performans sergiledi. İspanya, sürpriz İsviçre yenilgisiyle başladığı turnuvada üst üste beş galibiyet alarak finalist oldu.



Hollanda 12 gol atıp kalesinde beş gol görürken, İspanya sadece yedi gol atıp iki gol yedi. Finali kazanan, Avrupa kıtası dışında dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Avrupalı unvanını da alacak.



Hollanda teknik direktörü Bert van Marwijk, cezalı oldukarı için yarı finalde forma giymeyen sağ bek Gregory van der Wiel ve defansif orta saha Nigel de Jong'u büyük ihtimalle yeniden ilk 11'e koyacak.



Oyun kurucu Wesley Sneijder ve kaleci Maarten Stekelenburg'un ufak sakatlıkları var ama takımdaki yerlerini almalarına engel bir durum yok.



İspanya'da teknik direktör Vicente del Bosque'nin hücumda Fernando Torres ile mi başlayacağı yoksa Pedro ile mi devam edeceği merak konusu. Sağ ayağındaki sakatlığı geçmesine rağmen yarı finalde forma giymeyen Cesc Fabregas kadroda olacak.



Hollanda ile İspanya bugüne kadar dokuz kez karşılaştı, bu maçlarda taraflar dörder galibiye aldı. Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda hiç karşılaşmayan iki takımın son buluşmasında Hollanda 2002'de Rotterdam'da İspanya'yı 1-0 yenmişti.





