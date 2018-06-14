Dünya Kupası, Rusya'nın gol şovuyla başladı

FIFA 2018 Dünya Kupası'nın açılış maçında ev sahibi Rusya, Suudi Arabistan'ı 5-0 mağlup etmeyi başardı.

Kaleyi bulan ilk şutunda golü bulan Rusya, henüz 12. dakikada Gazinskiy'le 1-0 öne geçti. Bu arada Rusya'nın yıldız isimlerinden Alan Dzagoev 24. dakikada sakatlanarak yerini Cheryshev'e bıraktı. Cheryshev de 43. dakikada attığı golle Rusya'yı soyunma odasına 2-0 önde götürdü.

İkinci yarıda da hız kesmeyen ev sahibi ekip, Suudi Arabistan'a kaleyi göstermezken, 70. dakikada oyuna giren Artem Dzyuba, 1 dakika sonra attığı golle farkı üçe çıkardı. 90+1'de Cheryshev, kendisinin ikinci, takımının 4. golünü atarken, Golovin'in 90+4'teki harika bir frikik golüyle farka gitti: 5-0.

Rusya, A Grubu'ndaki sıradaki maçında 19 Haziran Salı günü Mısır'la karşılaşacak. Suudi Arabistan ise 20 Haziran Çarşamba günü Uruguay karşısında umudunu korumaya çalışacak.