Dünya Kupası play-off kuraları çekildi

İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekimi sonucunda, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayarak play-off turuna kalan takımlar arasındaki eşleşmeler belirlendi.

1986’dan bu yana ilk kez Dünya Kupası’na gitme şansı doğan iki takım olan Kuzey İrlanda, İsviçre ile eşleşti. İlk maçlar 9-11 Kasım, rövanşları ise 12-14 Kasım tarihlerinde yapılacak.

Diğer eşleşmeler ise şöyle:

İsveç-İtalya

Kuzey irlanda-İsviçre

Hırvatistan-Yunaistan

Danimarka-İrlanda