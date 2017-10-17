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Spor

Dünya Kupası play-off kuraları çekildi

8 takımın Dünya Kupası’na gitmek için karşı karşıya geleceği play-off eşleşmeleri belli oldu

17 Ekim 2017 18:41

İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekimi sonucunda, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayarak play-off turuna kalan takımlar arasındaki eşleşmeler belirlendi.

1986’dan bu yana ilk kez Dünya Kupası’na gitme şansı doğan iki takım olan Kuzey İrlanda, İsviçre ile eşleşti. İlk maçlar 9-11 Kasım, rövanşları ise 12-14 Kasım tarihlerinde yapılacak.

Diğer eşleşmeler ise şöyle:

İsveç-İtalya

Kuzey irlanda-İsviçre

Hırvatistan-Yunaistan

Danimarka-İrlanda

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