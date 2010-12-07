-DÜNYA KUPASI MADRİD'TE MADRİD (A.A) - 12.07.2010 - Şenhan Bolelli - Tarihinde ilk defa Dünya Kupası'nı kazanan İspanya Milli Takımı, kupayı Madrid'e getirerek, başarısını İspanyollar ile birlikte kutladı. İlk resmi ziyaretlerinde İspanya Milli Takımı'nı kabul eden Kral Juan Carlos, futbolculara hitaben yaptığı konuşmasında, ''En büyük düşlerimizi gerçekleştirdiğiniz için teşekkürler'' dedi. Futbolcuları, ''Sportiflik, asalet, iyi futbol ve takım çalışmasından'' dolayı kutlayan Kral Carlos, Dünya Kupası'nın kazanılmasıyla İspanya'nın adının uluslararası alanda çok daha fazla ön plana çıktığını kaydetti. İspanya Kralı, ''Gün, konuşma değil, gurur duyma günü. Tüm İspanyolların kalbini titrettiniz. Kral olarak hepinizi kucaklıyorum. Yaşasın İspanyol futbolu yaşasın İspanya'' diye konuştu. Milli Takım kafilesi, daha sonra Başbakanlık Konutu'nda, Başbakan Jose Luis Rodriguez Zapatero tarafından kabul edildi. Futbolcuları otobüsün önünde karşılayarak teker teker tebrik eden Zapatero, şunları söyledi: ''Bu tarihi başarıdan dolayı tebrikler. Bu 23 futbolcuyu ve teknik heyeti İspanyollar adına yürekten tebrik ediyorum. Bu kupayı onlar kazandı, ama bu tüm İspanyolların kupası. En iyi oldukları için, takım olarak ve temiz oynadıkları, iyi karaktere sahip oldukları için kazandılar. Şimdi herkes bu kupayı korumak için çalışmalı.'' Casillas için ''Robben'ın şutunu nasıl kurtardı ama'' diyen Zapatero, Hollanda'ya karşı kupayı kazandıran golü atan İniesta ve Teknik Direktör Del Bosque'ye de özel olarak teşekkür etti. Başbakanlık konutuna, alışılmışın dışında sade İspanyol vatandaşlarının da alınması ve Zapatero'nun elinde kupayla futbolcularla birlikte zıplayarak kutlama yapması dikkati çekti. Bu arada, İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Vicente Del Bosque de konuşmasında, ''Bize destek veren tüm İspanyollara ve küçüğünden büyüğüne tüm İspanyol futbol kulüplerine teşekkür ederiz'' dedi. Kaptan Casillas, ''Bu büyük futbolcuları temsil etme şansına sahibim. Bu kupaya layıktık. Küçükten büyüğe herkes bunu bekliyordu. İspanya'yı dünyanın en yüksek yerine taşıdık'' ifadelerini kullanırken, İniesta da ''Golü atmış olup olmamam önemli değil. Bu grubun parçası olmaktan çok gurur duyuyorum'' diye konuştu. Bu arada, kabuller sırasında futbolcular adına kaptan İker Casillas, Dünya Kupası'nın kazanılmasından dolayı hak edilen yıldızlı yeni formayı Kral Juan Carlos'a ve Başbakan Zapatero'ya hediye etti. Başbakanlıktan üstü açık otobüsle çıkan İspanya Milli Takımı, Madrid'de uzun bir tura başladı. Şehir merkezi trafiği kapatılırken, yol kenarında bekleyen İspanyollar, futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. İspanyol futbolcular, yaklaşık 2,5 saat sürecek şehir turundan sonra sadece bugün için kurulan ve yaklaşık 200 bin kişinin beklediği nehir kıyısındaki özel alana gidecekler.