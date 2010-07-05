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Dünya

Dünya Kupası Kolombiya'da bulundu!

Dünya Kupası ateşinin iyice kızıştığı bu günlerde kupa Kolombiya'da çıktı. Ancak bu kupa başka kupa...

05 Temmuz 2010 03:00

T24 - Dünya Kupası ateşinin iyice kızıştığı bu günlerde kupa Kolombiya'da çıktı. Ancak bu kupa başka kupa. Zehir tüccarlarının yaratıcılıkta katettiği mesafe Bogota polisini bile hayrete düşürdü. yapılan aramada bir paketin içinden Dünya Kupası şekline sokulmuş kokain çıktı.


Kolombiya polisinin sıkıcı sarıp sarmalanan paketi açması görenleri hayreti düşürdü. Paketin içinden Dünya Kupası'nın bir taklidi çıktı.

Ancak olayın perde arkası polisin, altın renkli boyanın kalitesizliğinden ve kupanın ağırlının fazla olmasından şüphelenerek laboratuvara göndermesiyle anlaşıldı.

36 cm boyundaki ve 11 kilogram ağırlığındaki Dünya Kupası'nın taklidi kokainden yapılmıştı.

Kupa şeklindeki kokainin çıktığı bavulda bazı milli takım formaları da bulunuyordu.

Kokainden yapılan Dünya Kupası'nın İspanya'nın başkenti Madrid'e gönderilmek üzere paketlendiği açıklandı.


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