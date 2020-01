Dünya Kupası kapanış törenine Shakira damgası

Dünya Kupası kapanış töreninde, Shakira ve Brezilyalı müzisyen Carlinhos Brown, Almanya ile Arjantin arasında oynanacak final maçı öncesinde sahneye çıkarak "La la la" isimli şarkıyı seslendirdi. Meksikalı gitarist Carlos Santana'nın eşlik ettiği Wyclef Jean ve Alexandre Pires, sokak dansçılarının gösterileriyle birlikte 2014 Dünya Kupası'nın resmi marşı "Dar Um Jeito"yu söyledi.

2014 FIFA Dünya Kupası'nın kapanış töreni evsahibi Brezilya'daki Maracana Stadı'nda düzenlendi.

Turnuvaya 1950'den sonra ikinci kez evsahipliği yapan Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı'nda yapılan kapanış törenine, 75 bine yakın futbolsever katıldı.

Brezilya'ya özgü renkli kıyafetlerin dikkati çektiği törende, yüzlerce dansçı sahne alırken, gerçekleştirilen gösterilerde renkli görüntüler oluştu.

Açılış töreninde Jennifer Lopez, Pitbull ve Claudia Leitte'nin "We are one" şarkısını söylediği 2014 FIFA Dünya Kupası'nın kapanışında bu kez Kolombiyalı pop şarkıcısı Shakira sahneye çıktı. Shakira sahneye oğlu Milan'ı da çıkardı...

Shakira ve Brezilyalı müzisyen Carlinhos Brown, Almanya ile Arjantin arasında oynanacak final maçı öncesinde sahneye çıkarak "La la la" isimli şarkıyı seslendirdi.

Meksikalı gitarist Carlos Santana'nın eşlik ettiği Wyclef Jean ve Alexandre Pires, sokak dansçılarının gösterileriyle birlikte 2014 Dünya Kupası'nın resmi marşı "Dar Um Jeito"yu söyledi.

Evsahibi ülkeden Latin pop şarkıcısı Ivete Sangalo da Brezilya'ya özgü şarkılarıyla törene renk kattı.