Dünya Kupası kana bulandı: 64 ölü

T24 - Uganda'da dünya kupası izleyenleri hedef alan bir saldırıda en az 64 kişi öldü.



Uganda'da kupa heyecanı kana bulandı. Başkent Kampala'da dün gece düzenlenen çifte bombalı saldırı sonucunda en az 64 kişi öldü, 65 kişi de yaralandı.



Saldırı final maçının izlendiği bir rugby kulübü ile bir Etiyopya restoranını hedef aldı.



Polis, saldırıların futbol izleyicilerine yönelik olduğunu düşünüyor.



Bir görgü tanığı, maçın sonuna üç dakika kala art arda iki güçlü patlama meydana geldiğini söyledi.



Sandalye ve masaların devrilmesine, çevrede camların kırılmasına yol açan patlamalar ardından yerlerde kan izleri görülüyor.





Başlıca şüpheli Somalili örgüt



Polis patlamaların arkasında Uganda ve Etiyopya'nın hükümetin yanında savaşmak için asker gönderdiği Somali'den İslamcı eş-Şebab örgütünün olabileceğini belirtiyor.



Eş-Şebab, bir süre önce Uganda'nın başkentini hedefleyebileceği tehdidinde bulunmuştu.



Somali'nin başkenti Mogadişu'da geçici hükümete destek vermek üzere Uganda ve Burundi'den beş bin asker görev yapıyor.



Afrika Birliği destekli Amisom gücü ülkenin orta ve güney kesimlerini elinde tutan İslamcı militanlarla sık sık sıcak çatışmalara giriyor.



Gözlemciler Somali'deki geçici hükümetin dış askeri yardım olmadan ayakta kalamayacağını söylüyor.



Eğer saldırıyı örgütün düzenlediği doğrulanırsa, bu örgütün Somali dışında düzenlediği ilk saldırı olacak.





Eş-Şebab Lideri saldırılara sevindim



Eş-Şebab komutanı Şeyh Yusuf İsa saldırıların kendisini sevindirdiğini söyledi. Ancak eylemin arkasında örgütün bulunup bulunmadığına açıklık getirmedi.





Ölenlerden biri Amerikalı



Ölenlerden en az birinin Amerikalı olduğu belirtilirken, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama saldırıyı 'korkakça' diye niteleyerek kınadı.



ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da ülkesinin 'saldırıların sorumlularının adalet önüne çıkarılması için' Uganda ile işbirliği yapacağını söyledi.



Patlamanın hedeflerinden olan Etiyopya restoranında bulunan en az üç Amerikalı da yaralılar arasında.



