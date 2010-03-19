Dünya Kupası İstanbul'a geliyor

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FIFA Dünya Kupası, FIFA Dünya Kupası Turu özel uçağıyla 13 Nisan'da Yunanistan'dan İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirilecek. Aynı uçakla, yaptığı gol sevinçleri ile Dünya Kupası tarihinin unutulmazları arasına giren ünlü Kamerunlu futbolcu Roger Milla da İstanbul'a gelecek.Gittiği her ülkede futbol fanatikleri tarafından büyükbir coşkuyla karşılanan FIFA Dünya Kupası, 15 Nisan'a dek İstanbul'da futbolseverlerle buluşturulacak. Sporseverler, FIFA Dünya Kupası'nın İstanbul'da bulunduğu süre boyunca düzenlenecek çeşitli etkinliklerde kupa ile hatıra fotoğrafı çektirme olanağına sahip olacak.FIFA Dünya Kupası, Türkiye'deki turunu tamamladıktan sonra aynı uçakla Kazakistan, Kore ve Japonya'ya götürülerek, turunu sürdürecek.FIFA Dünya Kupası Turu ile 18 karat altından yapılmış orijinal FIFA Dünya Kupası, tüm dünyada 84 ülkeden 89 kente götürülerek, 134 bin 17 kilometre yol kat edecek.