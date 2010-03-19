Dünya Kupası İstanbul'a geliyor

T24 - Güney Afrika'da gerçekleştirilecek olan 2010 Dünya Kupası öncesi FIFA Dünya Kupası Turu kapsamında Türkiye'ye getirilecek.
FIFA
Dünya Kupası, FIFA Dünya Kupası Turu özel uçağıyla 13 Nisan'da
Yunanistan'dan İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirilecek. Aynı uçakla,
yaptığı gol sevinçleri ile Dünya Kupası tarihinin unutulmazları arasına
giren ünlü Kamerunlu futbolcu Roger Milla da İstanbul'a gelecek.
Gittiği her ülkede futbol fanatikleri tarafından büyük
bir coşkuyla karşılanan FIFA Dünya Kupası, 15 Nisan'a dek İstanbul'da
futbolseverlerle buluşturulacak. Sporseverler, FIFA Dünya Kupası'nın
İstanbul'da bulunduğu süre boyunca düzenlenecek çeşitli etkinliklerde
kupa ile hatıra fotoğrafı çektirme olanağına sahip olacak.
FIFA
Dünya Kupası, Türkiye'deki turunu tamamladıktan sonra aynı uçakla
Kazakistan, Kore ve Japonya'ya götürülerek, turunu sürdürecek.
FIFA
Dünya Kupası Turu ile 18 karat altından yapılmış orijinal FIFA Dünya
Kupası, tüm dünyada 84 ülkeden 89 kente götürülerek, 134 bin 17
kilometre yol kat edecek.