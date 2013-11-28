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Dünya

Dünya Kupası için yapılan stadyumda kaza: 2 işçi öldü

Brezilya'da 2014 Dünya Kupası'na yetiştirilmeye çalışılan stadyum inşaatında 2 işçi öldü

28 Kasım 2013 13:26

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde inşaat halindeki bir stadyumun kısmen çökmesi sonucu 2 işçi öldü. Stadyumun üzerine düşen vincin, en az iki kişinin ölümüne yol açtığı ve bir kısım tribünde hasara yol açtığı belirtiliyor.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, yetkililer, gelecek yıl Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Kupası için inşa edilen 12 stadyumdan biri olan Itaquerao Stadyumu'nun doğu kısmının kazada ağır hasar gördüğünü açıkladı. Ölenlerin inşaat işçisi olduğu kaydedildi.

Kazaya Corinthians futbol kulübüne ait stadyumun çatısındaki metal yapının üzerine düşen vincin yol açtığı sanılıyor. Vincin, çatının son kısmını yerleştirirken metal yapının üzerine düştüğü belirtildi. Brezilyalı yetkililer, daha önce yaptıkları açıklamada, son altı stadyumun FIFA tarafından yıl sonuna kadar verilen sürede tamamlanması için gece gündüz çalıştıklarını belirtmişti.

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