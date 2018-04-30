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Spor

Dünya Kupası için 13 video yardımcı hakem atandı

2018 FIFA Dünya Kupası'nda Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminde görev alacak 13 isim açıklandı

30 Nisan 2018 19:29

2018 FIFA Dünya Kupası'nda Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminde görev alacak 13 isim açıklandı.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 21. Dünya Kupası'nda kullanılacak VAR sisteminde görev yapacak 13 hakem belli oldu.

2018 Dünya Kupası için atanan 13 video yardımcı hakem ve bağlı oldukları konfederasyonlar şöyle:

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA): Massimiliano Irrati, Daniele Orsato, Paolo Valeri (İtalya), Bastian Dankert, Felix Zwayer (Almanya), Artur Dias, Tiago Bruno Lopes (Portekiz), Danny Makkelie (Hollanda), Pawel Gil (Polonya)

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL): Wilton Sampaio (Brezilya), Gery Vargas (Bolivya), Mauro Vigliano (Arjantin)

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC): Abdülrahman El Jassim (Katar)

Türk hakem Cüneyt Çakır ile yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun da 2018 Dünya Kupası'nda görev yapacak.

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