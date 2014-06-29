Dünya Kupası heyecanı bugün iki maçla devam ediyor

Brezilya’da gerçekleşen FIFA 2014 Dünya Kupası’nda grup müsabakalarının ardından başlayan ikinci tur karşılaşmaları bugün de devam ediyor. Türkiye saati ile 19.00’da başlayacak karşılaşmada Hollanda ile Meksika, 23.00’da ise Yunanistan ile Kosta Rika karşı karşıya gelecek.

Dünya Kupası’nda grup maçları tamamlanırken, çeyrek finale kalan iki takım dün yapılan karşılaşmalarla belli oldu. Günün ilk maçında ev sahibi Brezilya, Şili ile karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0 biten karşılaşmada uzatmalarda da gol sesi çıkmazken, penaltılarda gülen taraf 3-2 ile Brezilya oldu.

Günün ikinci karşılaşmasında ise turnuvanın sürpriz takımlarından Kolombiya, İtalyan rakibi Giorgio Chiellini’yi ısırmasının ardından tarihi bir ceza alan Luis Suarez’in takımı Uruguay’ı 2-0’la geçerek adını çeyrek finale yazdıran ikinci takım oldu.

Dünya Kupası’nda ikinci tur heyecanı bugün yapılacak iki karşılaşmayla devam edecek. Son şampiyon İspanya’nın da bulunduğu B Grubu’ndan 9 puanla çıkan Hollanda, turnuvanın öne çıkan takımlarından Meksika ile saat 19.00’da karşı karşıya gelecek. Karşılaşma TRT3’ten canlı yayınlanacak.

Gecenin ikinci maçında ise Fildişi Sahili’ni son dakika penaltısı ile geçerek adını ikinci tura yazdıran Yunanistan ile, “ölüm grubu” olarak adlandırılan ve İtalya, İngiltere ve Uruguay’ın da bulunduğu D Grubu’ndan 7 puanla lider olarak çıkan Kosta Rika karşı karşıya gelecek. Saat 23.00’da başlayacak karşılaşma TRT1’den canlı yayınlanacak.