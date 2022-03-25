Dünya Kupası hayali suya düşen İtalya'da manşetler: "Gök-mavili kabus"

İtalya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Kuzey Makedonya'ya elenmeleri dolayısıyla büyük hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Sahasında ağırladığı Kuzey Makedonya'ya 1-0 yenilerek Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na katılma şansını kaybeden İtalya'da Teknik Direktör Mancini, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Mancini, "Geçen temmuzda Avrupa Şampiyonası'nı kazanarak, kariyerimin en büyük sevincini yaşadım. Şu an ise en büyük hayal kırıklığını yaşadım. Futbol böyle, bazen inanılmaz şeyler olabiliyor." dedi.

Deneyimli teknik adam maçı analiz etmekte zorlandığını belirterek, "Skoru dahi bilmiyorum. Avrupa Şampiyonası’nı hak ederek kazanmıştık, aynı zamanda şans da bize eşlik etmişti. Ama sonrasında o şansımız talihsizliğe dönüştü. Kaybedince acı çekmek zorundasın. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Belki de bu noktaya gelmemeliydik." diye konuştu.

İtalya Milli Takımının iyi oyunculardan kurulu bir takım olduğunu vurgulayan Mancini, oyuncuları adına çok üzgün olduğunu söyledi.

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina'ya kendisine duyduğu güvenden ötürü teşekkür eden Mancini, bununla birlikte şu anda geleceği için konuşmanın zor olduğunu ifade etti.

Takım kaptanı Giorgio Chiellini de çok büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını dile getirerek, "İyi oynadık ama gol atamamamız eksik olan şeydi. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Perişan vaziyetteyiz. Umarım hocamız Mancini, takımın başında kalır." dedi.

Chiellini, milli takım kariyerini bu maçla noktalayıp noktalamadığı sorusuna ise bunun zamanı olmadığı yanıtını verdi.

İtalyan basını "Facia" ve "Felaket" manşetinde birleşti

İtalya’nın, play-off turunda Kuzey Makedonya'ya elenmesi, ülke basınında da şok etkisi yaptı.

Çok sayıda medya kuruluşu, İtalya’nın üst üste ikinci defa Dünya Kupası’na katılamayacak oluşunu "son dakika" haberi olarak "Facia" ya da "Felaket" şeklinde duyurdu.

Önde gelen spor gazetelerinden Corriere dello Sport, "Gök-mavililer"in elenmesini internet sitesinden "İnanılmaz, bir başka felaket: İtalya bir kez daha Dünya Kupası'nın dışında" manşetini attı.

La Gazzetta dello Sport da "İtalya faciası: Yeniden Dünya Kupası’nın dışındayız" manşetiyle İtalya'nın elendiğini duyurdu.

Tuttosport da "İtalya felaketi: Gök-mavili kabus. Mancini Kuzey Makedonya’ya kaybediyor ve Dünya Kupası dışındayız." başlığını kullandı.