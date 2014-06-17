Dünya Kupası golsüz beraberlik gördü

2014 Dünya Kupasında şuana dek oynanan karşılaşmalarda yüksek gol ortalaması yaşanırken F Grubu'ndaki İran, Nijerya maçı turnuvanın golsüz biten ilk mücadelesi oldu.

Ntvspor'un yaptığı haber şöyle:

İran-Nijerya maçında Emmanuel Emenike'nin ilk 11'de başlaması, özellikle Türk futbolseverlerin bu maçı farklı bir heyecanla izlemesine neden oldu. Fakat ilk dakikadan itibaren üretkenlikten çok uzak olan mücadele, 0-0 berabere sona erdi.

Maçın ilk dakikalarında Nijerya takımı, Emenike'nin sürüklediği ataklarla daha etkili olsa da İran kalesinde devre sonuna kadar gol pozisyonu üretemedi. Genelde oyunu kendi sahasında kabul eden İran da skor üretmek adına herhangi bir şey yapamayınca, soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da değişen bir şey yoktu. Nijerya, yine oyunu İran yarı sahasında oynamaya devam etti. Buna rağmen Emenike ve sonradan oyuna giren Shola Ameobi'nin kaleyi denemeleri de sonuç vermedi.

Dakikalar ilerledikçe, 2014 Dünya Kupası'nda berabere bitecek ilk maç olma unvanına giderek yaklaşan İran-Nijerya maçı, aynı zamanda şu ana kadar oynanan 13 maç içindeki en temposuz karşılaşma da olarak izleyenlere zevk vermedi.

Maç başladığı gibi, yüzde yüzlük bir gol pozisyonu bile olmadan golsüz eşitlikle sona erdi ve Brezilya 2014'teki ilk beraberlik buradan çıktı.

Maçın fotoğrafları için tıklayın