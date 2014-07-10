Dünya Kupası finalinde Ömer Üründül yok

2014 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Brezilya'yı 7-1'lik hezimetle eleyerek finale uzanan Almanya'nın ardından dün de Arjantin finale ismini yazdıran takım oldu.
Yarı final karşılaşmasında Hollanda ile karşılaşan Arjantin, normal süresi 0-0 biten karşılaşmada penaltılarda 4-2'lik üstünlük sağlayarak finale adını yazdırdı. TRT'de yayınlanan maçta yorumcu Ömer Üründül'ün yorumları ise tartışmaya yol açtı.
Ömer Üründül finalde yok
TRT'de yayınlanan Dünya Kupası maçları boyunca yorumculuk yapan Ömer Üründül, özel nedenlerle final maçında canlı yayına katılmayacağını ve Türkiye'ye döneceğini söyledi.