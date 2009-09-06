Dünya Kupası elemelerinde Brezilya Arjantin'i 3 -1 yendi

Dünya Kupası Güney Amerika eleme grubu maçında Brezilya, Arjantin'i deplasmanda 3-1 yendi.

Arjantin'in Rosario kentindeki Merkez Stadı'nda oynanan maçı 42.000 kişi izlerken, karşılaşmanın açılış golünü 24. dakikada Brezilya Luisao ile atarken, 31. dakikada golcü futbolcusu Luis Fabiano, ''Sambacılar''ı 2-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0'lık Brezilya'nın üstünlüğü ile biterken, ikinci yarının 65. dakikasında Arjantinli Jesus Datolo takımının tek golünü kaydetti. Maçın skorunu 67. dakikada Brezilyalı futbolcu Luis Fabiano 3-1 olarak belirledi ve Brezilya'ya 3 puanı getirdi.

Brezilyanın ilk 11'inde Galatasaraylı Elano ve Fenerbahçe'de forma giyen Andre Santos'da yer aldı. Brezilyanın ilk golündeki asistin sahibi Elano, 68. dakikada yerini Dani Alves'e bırakırken, Andre Santos karşılaşmanın sonuna kadar oynadı.

Güney Amerika eleme grubunda Brezilya bu galibiyetiyle puanını 30'a yükseltirken, sambacılar, Güney Afrika 2010'a yer almaya hak kazandı.

Brezilya 9 Eylül Çarşamba günü grup ikincisi Şili ile karşılaşacakken, 22 puanla 4. sırada yer alan Arjantin ise aynı gün grup üçüncüsü Paraguay ile Güney Afrika biletini almak için mücadele edecek.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) belirlediği statüye göre Güney Amerika eleme grubunda ilk 4 sırayı alan takımlar dünya kupasına gitmeye hak kazanırken, grubun 5. takımı Kuzey ile Orta Amerika ve Karayipler grubunun 4. sıradaki takımıyla dünya kupasında katılabilmek için play-off mücadelesi verecek.