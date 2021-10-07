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Spor

Dünya Kupası elemelerinde 7. hafta heyecanı

Türkiye, G Grubu'ndaki 7. maçında yarın Norveç'i konuk edecek

07 Ekim 2021 15:24

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. hafta heyecanı, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'nın Avrupa kıtası elemeleri 7. haftasında yarın E, G, H ve J gruplarında 11 maç oynanacak. Bu maçların tamamı TSİ 21.45'te başlayacak.

G Grubu'nda 11 puanla 3. sırada yer alan A Milli Futbol Takımı, Norveç'i Ülker Stadı'nda ağırlayacak. Futbolseverler, karşılaşmayı TRT 1'den takip edebilecek.

Avrupa Elemeleri'nin 7. haftası, A, B, C, D, F ve I gruplarındaki 14 maçla 9 Ekim Cumartesi günü tamamlanacak.

Elemelerde 7. haftanın programı şöyle:

8 Ekim Cuma

E Grubu:

Çekya-Galler

Estonya-Belarus

G Grubu:

Cebelitarık-Karadağ

Letonya-Hollanda

Türkiye-Norveç

H Grubu:

Kıbrıs Rum Yönetimi-Hırvatistan

Malta-Slovenya

Rusya-Slovakya

J Grubu:

Almanya-Romanya

İzlanda-Ermenistan

Lihtenştayn-Kuzey Makedonya

9 Ekim Cumartesi

A Grubu:

Azerbaycan-İrlanda Cumhuriyeti (TSİ 19:00)

Lüksemburg-Sırbistan (TSİ 21.45)

B Grubu:

Gürcistan-Yunanistan (TSİ 19:00)

İsveç-Kosova (TSİ 19:00)

C Grubu:

Litvanya-Bulgaristan (TSİ 16:00)

İsviçre-Kuzey İrlanda (TSİ 21.45)

D Grubu:

Kazakistan-Bosna-Hersek (TSİ 16:00)

Finlandiya-Ukrayna (TSİ 19:00)

F Grubu:

İskoçya-İsrail (TSİ 19:00)

Faroe Adaları-Avusturya (TSİ 21.45)

Moldova - Danimarka (TSİ 21.45)

I Grubu:

Andorra-İngiltere (TSİ 21.45)

Macaristan-Arnavutluk (TSİ 21.45)

Polonya-San Marino (TSİ 21.45)

 

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