-Dünya Kupası eleme fikstüründe anlaşmazlık İSTANBUL (A.A) - 24.10.2011 - 2014 FIFA Dünya Kupası elemelerinde, A Milli Futbol Takımı'nın bulunduğu D Grubu'nun bugün Hollanda'da yapılan fikstür toplantısında anlaşma sağlanamadı. Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Amsterdam Hilton Hotel'de TSİ 12.00'de başlayan ve yaklaşık 5 saat süren müzakereler sonucunda taraflar, maçların takvimi konusunda uyuşmazlık yaşayınca toplantıdan nihai karar çıkmadı. Fikstürün bu toplantıda belirlenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu heyetinin gösterdiği yoğun çaba da sonuç vermedi. D Grubu'nun fikstürü, FIFA'nın belirleyeceği bir tarihte ve grupta yer alan tüm takımların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek kura çekimi sonucunda belirlenecek.