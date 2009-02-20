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Spor

Dünya Kupası biletlerinin satışı başladı

2010 Dünya Kupası finallerinin bilet satışlarına evsahibi Güney Afrika'da başlandı.

20 Şubat 2009 02:00

Futbolun en büyük organizasyonlarından olan 2010 Dünya Kupası finallerinin bilet satışlarına evsahibi Güney Afrika'da başlandı.

19. Dünya Kupası'nın ilk bileti Güney Afrika vatandaşları için bugün TSİ 12.00'de satışa sunuldu.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) yetkilileri, ucuz biletler dışında 3 milyon biletten yüzde 15'inin daha 20 dolarla 900 dolar arasında değişen fiyatlarla satışa sunulduğunu bildirdiler. Yetkililer bilet fiyatlarının düşük tutulması kararını, Güney Afrika'daki ekonomik durum ve yüksek işsizliğin yanı sıra küresel mali krizden dolayı aldıklarını kaydettiler.

Organizatörler, dünyada baş gösteren ekonomik krize rağmen, biletlere talebin yoğun olacağını umuyorlar.

Öte yandan, bilet satışlarına ülke genelinde birçok noktada başlandığı belirtilirken, FIFA'nın resmi internet sitesi www.fifa.com'dan da biletlerin satın alınabileceği bildirildi.

Bu arada organizasyon biletlerinin ilk satış dönemi 15 Nisan'da sona erecek.

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