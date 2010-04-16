Dünya Kupası biletleri için sabah kadar beklediler

T24 - 2010 Dünya Kupası'nda satılamayan 500 bin bileti alabilmek için binlerce Güney Afrikalı futbolsever dün gece süpermarketler ve alışveriş merkezlerinde kurtuğa girdi.



FIFA, Kupa kapsamındaki karşılaşmalara bilet satışının yalnızca İnternet üzerinden veya kurayla yapılması kuralından dün vazgeçmişti.



Dünya Kupası maçlarının tümü ve 11 Temmuz'da Johannesburg'da yapılacak final karşılaşması için bilet bulabilmek hala mümkün.



Cape Town'un merkezindeki bir kuyrukta, 64 yaşında bir erkek kriz geçirerek öldü.



Güney Afrikalı futbolseverler dün öğleden sonradan beri bilet kuyruklarında bekliyor.



BBC'nin Afrika muhabiri Andrew Harding, Johannesburg'un kuzeyindeki Sandton'da futbolseverlerin gece kamp kurduğunu ve coşkulu manzaralara tanık olunduğunu bildiriyor.



İşe gitmeyip bilet kuyruğuna girdiği için adını vermek istemeyen bir Sowetolu, "En son Mandela için oy vermek üzere beklerken böyle bir kuyruğa girmiştim." dedi.



BBC'nin Spor muhabiri Gordon Farquhar, FIFA'nın bilet veri tabanında çıkan sorun yüzünden, kuyruklarda çok uzun süreyle beklemek gerektiğini bildiriyor.



Güney Afrikalıların çoğu, ilk bilet satışı uygulamasından şikayetçiydi. Dünya Kupası biletleri, ya FIFA'nın İnternet sayfası üzerinden ya da yerel banka şubelerinde, karmaşık bir kura sistemiyle satılıyordu. Bu da İnternet erişimi olmayan, kredi kartına sahip bulunmayan ve aylar öncesinden bilet alabilecek oarası olmayan insanları Kupa maçlarını izleme olanağından yoksun bırakıyordu.



2010 Dünya Kupası başkanı Danny Jordaan, "Bu yeni girişimden çok memnunuz. Bilet satışı süreci herkes için kolaylaştırılmış oluyor." dedi.



FIFA, 11 Haziran'da başlayacak olan Dünya Kupası karşılaşmaları için şimdiye dek 2,2 milyon bilet satılmış olduğunu açıkladı.



Yerel halka ayrılan özel kategorideki biletlerin fiyatı 145 rand (29 TL) iken, daha iyi yerler için ayrılan kategorilerde fiyatlar hızla yükseliyor. Birinci tur grup maçlarından sonra, final maçında en iyi yerlerin bilet fiyatları 6582 randa (1327TL) kadar yükseliyor.







