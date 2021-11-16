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Spor

Dünya Kupası biletini alan Sırbistan A Milli Takım oyuncuları, 1 Milyon Euro'luk primi hasta çocuklara bağışlıyorlar

16 Kasım 2021 16:52

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Grubu'nda mücadele eden Sırbistan, grubu Portekiz'in önünde lider tamamladı ve Dünya Kupası vizesini aldı. Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic'in takıma dağıtılacağını açıkladığı 1 Milyon Euro'luk primi futbolcular hasta çocuklara bağışlama kararı aldı.

Dünya Kupası Elemeleri A Grubu son hafta maçında Sırbistan, yenik duruma düştüğü maçta Portekiz'i 2-1 mağlup etti ve Katar biletini kaptı. Sırbistan Milli Takımı'nın başarısı, ülkesini sevince boğdu.

2022'de Katar'da oynanacak Dünya Kupası'nda mücadele etme hakkı kazanan Sırbistan Milli Takımı, yaptığı iyilik hareketi ile de alkış aldı. Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic'in söz verdiği 1 Milyon Euro'luk primi yatırmasından sonra futbolcular, bu miktarı hasta çocuklara bağışlama kararı aldı. Bağış yapılacak vakfın adı önümüzdeki günlerde açıklanacak.

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