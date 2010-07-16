Dünya Kupası bahislerine Interpol operasyonu

T24 - Uluslararası polis teşkilatı Interpol, Dünya Kupası maçlarında yasadışı bahis oynayan beş bin kadar kişinin gözaltına alındığını açıkladı.



Interpol yetkilisi Jean-Michel Louboutin, Çin, Tayland, Malezya ve Singapur'da bir ay süren operasyonlarda yaklaşık 800 bahis noktasına baskınlar düzenlendiğini belirtti.



Bu operasyonlarda yaklaşık 10 milyon dolara, otomobillere, bilgisayarlara el konulduğu ifade edildi.



Söz konusu bahis noktalarında ise toplamda 155 milyon dolar değerinde bahis oynandığı vurgulandı.



Interpol, operasyonların sonucunun etkileyici olduğunu belirtti ve futbolda yasadışı oynanan bahislerin çoğu zaman kara para aklama ya da fuhuşla bağlantılığı olduğuna dikkat çekti.





Üçüncü operasyon



Soga III adı verilen operasyon, 11 Haziran ile 11 Temmuz tarihleri arasında yürütüldü.



Polis, operasyon kapsamında çok sayıda otomobil, banka kartı, cep telefonu ve bilgisayara el koydu.



Interpol, bu operasyonun ardından elde edilen verilerin yasadışı futbol bahisleri oynatan diğer kişi ve örgütlere ulaşmalarında da yardımcı olmasını umuyor.



Interpol 2007 ve 2008'de de Soga I ve Soga II adı verilen benzeri iki operasyon daha düzenlemişti.



Tüm bu üç operasyonda, toplamda yaklaşık 7000 kişi gözaltına alındı, 26 milyon doları aşkın paraya el konulmuştu.





