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Spor

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde günün maçları tamamlandı

Hollanda'ya mucize gerekiyor İSTANBUL, (DHA) - FIFA 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde günün maçları tamamlandı

08 Ekim 2017 02:46

Hollanda\'ya mucize gerekiyor

İSTANBUL, (DHA) - FIFA 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri\'nde günün maçları tamamlandı.
A Grubu mücadelesinde Belarus\'u 3-1 mağlup eden Hollanda, puanını 16\'ya yükseltti. İsveç\'in Lüksemburg\'u 8-0 yenerek 19 puana yükselmesi ise, Dick Advocaat\'ın ekibinin Dünya Kupası\'na gitmesini mucizelere bıraktı. Hollanda\'nın 2018\'de Rusya\'da yer alması için, son maçında İsveç\'i 7 farkla mağlup etmesi gerekiyor.
A, B ve H gruplarında oynanan mücadelelerin sonuçları şu şekilde:
A GRUBU
İsveç - Lüksemburg: 8-0
Belarus - Hollanda: 1-3
Bulgaristan - Fransa: 0-1
B GRUBU
Faroe Adaları - Letonya: 0-0  
Andorra - Portekiz: 0-2
İsviçre - Macaristan: 5-2
H GRUBU
Bosna-Hersek - Belçika: 3-4
Cebelitarık - Estonya: 0-6
Güney Kıbrıs - Yunanistan: 1-2

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