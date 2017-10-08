Hollanda\'ya mucize gerekiyor
İSTANBUL, (DHA) - FIFA 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri\'nde günün maçları tamamlandı.
A Grubu mücadelesinde Belarus\'u 3-1 mağlup eden Hollanda, puanını 16\'ya yükseltti. İsveç\'in Lüksemburg\'u 8-0 yenerek 19 puana yükselmesi ise, Dick Advocaat\'ın ekibinin Dünya Kupası\'na gitmesini mucizelere bıraktı. Hollanda\'nın 2018\'de Rusya\'da yer alması için, son maçında İsveç\'i 7 farkla mağlup etmesi gerekiyor.
A, B ve H gruplarında oynanan mücadelelerin sonuçları şu şekilde:
A GRUBU
İsveç - Lüksemburg: 8-0
Belarus - Hollanda: 1-3
Bulgaristan - Fransa: 0-1
B GRUBU
Faroe Adaları - Letonya: 0-0
Andorra - Portekiz: 0-2
İsviçre - Macaristan: 5-2
H GRUBU
Bosna-Hersek - Belçika: 3-4
Cebelitarık - Estonya: 0-6
Güney Kıbrıs - Yunanistan: 1-2