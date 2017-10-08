Hollanda\'ya mucize gerekiyor

İSTANBUL, (DHA) - FIFA 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri\'nde günün maçları tamamlandı.

A Grubu mücadelesinde Belarus\'u 3-1 mağlup eden Hollanda, puanını 16\'ya yükseltti. İsveç\'in Lüksemburg\'u 8-0 yenerek 19 puana yükselmesi ise, Dick Advocaat\'ın ekibinin Dünya Kupası\'na gitmesini mucizelere bıraktı. Hollanda\'nın 2018\'de Rusya\'da yer alması için, son maçında İsveç\'i 7 farkla mağlup etmesi gerekiyor.

A, B ve H gruplarında oynanan mücadelelerin sonuçları şu şekilde:

A GRUBU

İsveç - Lüksemburg: 8-0

Belarus - Hollanda: 1-3

Bulgaristan - Fransa: 0-1

B GRUBU

Faroe Adaları - Letonya: 0-0

Andorra - Portekiz: 0-2

İsviçre - Macaristan: 5-2

H GRUBU

Bosna-Hersek - Belçika: 3-4

Cebelitarık - Estonya: 0-6

Güney Kıbrıs - Yunanistan: 1-2