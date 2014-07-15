Dünya Kupası, Almanya ekonomisine uğursuz gelecek mi?

Almanya’nın kazandığı Dünya Kupası ülke ekonomisine ‘uğursuzluk’ getirebilir. Son 7 Dünya Kupası’nın 6’sında kazanan ülkelerin ekonomilerinde büyüme hızı düşüşe geçti

Almanya, 1 aydır tüm dünyanın nefesini tutarak izlediği futbol şöleninde finalde Arjantin’i eleyerek mutlu sona erişti. Ancak Vatan’da yer alan habere göre, Dünya Kupası’nın Almanya’ya mutsuzluk getirebileceği iddia ediliyor. Dünya Bankası istatistiklerine göre, son 7 Dünya Kupası turnuvasının altısında kupayı kazanan ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın (GSYİH) büyüme hızı turnuvadan bir yıl sonra yavaşladı. Sadece 2010’da İspanya turnuvayı zaferle tamamladıktan sonra trendde bir bozulma görüldü. Kupayı kazandığı yıl yüzde 0.2 küçülen İspanya bir sonraki yıl yüzde 0.1 büyüdü.

Trend Arjantin’le başladı

Söz konusu trend Arjantin’in 1986 yılında Dünya Kupası’nı kazanmasıyla başladı. 1986’da yüzde 7.6 büyüyen Arjantin ekonomisi 1 yıl sonra sadece yüzde 2.9 büyüyebildi. 1990 yılında yapılan Dünya Kupası’nı kazanan Almanya’nın da büyümesi yüzde 5.3’ten yüzde 5.1’e geriledi. 1994 yılındaki Dünya Kupası’nı kazanan Brezilya da aynı kaderi paylaştı. Kupaya ulaştığı yıl Brezilya ekonomisinde görülen yüzde 5.3’lük büyüme hızı 1 yıl sonra yüzde 4.4’e geriledi.

1998 yılında Dünya Kupası’nı elde eden Fransa’da büyüme hızı kupanın ardından yüzde 3.4’ten yüzde 3.3’e indi.

1986 yılındaki Arjantin’den sonra kupayı alan ülkenin ekonomisinin en hızlı frene bastığı yıl 2002 oldu. 2002 yılında yüzde 2.7 büyüme rakamını elde eden Brezilya, kupayı almasının ardından gelen yılda yüzde 1.1 büyüyebildi.

Maç için eve kapanan alışverişi unutuyor mu?

Bazı uzmanlar Dünya Kupası’na uzanan ülke ekonomilerindeki 1 yıl sonra büyüme hızlarında yaşanan yavaşlamanın sadece bir rastlantı olabileceğine işaret ederken, bazıları Dünya Kupası’nı izlemek için harcanan sürenin GSYH’lere negatif etki edebileceğine dikkat çekti. Dünya Kupası maçlarını izlemek için evlere kapanan futbol düşkünlerinin bu süreçte alışverişlerini azaltmaları da diğer bir neden olarak gösterildi. Uzmanlar uzun süreli diğer spor etkinliklerinin ekonomiler üzerinde Dünya Kupası kadar etkili olmadığını da belirtti. Bu arada derecelendirme kuruluşu S&P, Almanya’nın “AAA” olan kredi notunu teyit etti, görünümünü ise durağan olarak belirledi.