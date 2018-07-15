Dünya Kupası 2018: Fransa'nın görünmez kahramanı

Fernando Duarte

Fransa'nın yarı finalde Belçika karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetten sonra, yorumcuların bir çoğu genç golcü Tylian Mbappe'nin büyük bir futbol yıldızı olarak doğuşundan bahsetti. Ancak özellikle ikinci tur karşılaşmasında Arjantin karşısındaki performansıyla öne çıkan Mbappe, aslında turnuvadaki en etkili Fransız oyuncu değil.

Fransız orta saha N'Golo Kante, sessiz ve görünmez bir kahraman. Kante'nin dayanıklı, soğukkanlı ve isabetli oyunu Teknik Direktör Dider Deschamp'ın stratejisinde vazgeçilmezlerden.

Decshapms Arjantin karşısındaki 4-3'lük galibiyetin ardından Kante için "Geri kazandığı toplar ve aldığı pozisyonlarla takımın çok önemli bir parçası." demiş ve Kante'nin Lionel Messi'ye pek göz açtırmamasını kast ederek "Ayrıca, Messi'yi bize karşı oynarken pek göremediniz" diye konuşmuştu.

Kante takım topa sahip olduğunda Mbappe'nin istediğini yapabilmesini sağlıyor

Fransız spor gazetesi L'Equipe geçen haftasonu "Fransız taraftarların böyle bir oyuncuya sahip oldukları için her gün kendilerini tebrik etmeleri gerektiğini "yazmıştı.

Kante gibi bir oyuncunun önemini anlamak çok basit: İlerideki oyuncuların iyi bir performans sergileyebilmesi için bazılarının geride durup, topu onlara vermesi gerekiyor.

Fransa'da, Kante takım topa sahip olduğunda Mbappe'nin istediğini yapabilmesini sağlıyor. Diğerleri şan peşinde koşarken, o kalenin surlarında bekçilik yapıyor.

Rusya'da, rakip takımdan tam 52 kez top çaldı

Chelsea'nin orta sahası Kante, karşı takımdan top çalma ustası. Yarı finalden önce Kante Rusya 2018'in top çalma, pas kesme ve defansif müdahalelerde en çok öne çıkan oyunculardan biri olmuştu. Kante tam 52 kez top çaldı. Bu, son üç Dünya Kupası'nda bir Fransız oyuncunun kaydettiği en yüksek sayı.

Ve sadece Rus orta saha Roman Zobin, şu ana dek Kante'nin kaydettiği 62,7 kilometrelik koşuyu yapabildi. Sanki ufak tefek oyuncu (boyu 1,68) sahada iki katına çıkıyormuş gibi.

Takım arkadaşı Paul Pogba Fransa'nın grup mücadelesinde Peru karşısında aldığı galibiyetin ardından "Kante her yerde. 15 akciğeri var herhalde" demişti.

Leicester City'nin Premier Lig şampiyonluğunu kazanmasında büyük rolü vardı

Kante'nin çalışkanlığı aslında İngiltere futbolunu yakından izleyenler için sürpriz değildi. Leicester City'nin iki yıl önce tüm futbol dünyasını şaşırtıp, Premier Lig şampiyonluğunu kazanmasında çok büyük rol oynamıştı.

Tüm alkışları golcü Jamie Vardy ve ofansif orta saha Rihad Mahrez toplarken, büyük kulüplerin öncelikle peşine düştüğü oyuncu Kante olmuştu. Chelsea'ye tranfer oldu ve bir sonraki yıl yeniden Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.

Farklı kulüplerde, üst üste iki kez Premier Lig şampiyonluğu yaşamak nadiren görülen ve Kante'nin oynadığı rolü ortaya koyan bir durum.

Kante ayrıca Profesyonel Futbol Oyuncuları Birliği'nin Yılın Oyuncusu ödülünü aldı. Aynı mevkide oynayıp, bu ödüle layık görülen son oyuncu 2000 yılında Roy Keane olmuştu.

Arkadaşları pahalı spor otomobiller sürerken, Kante bir Mini Cooper kullanıyor

Paris'in dış mahallerinden birinde doğup büyüyen Kante, eski Fransız sömürgesi Mali'den gelen göçmen bir ailenin çocuğu. Kante, boyunun kısa olması nedeniyle birçok futbol akademisinden geri çevrildi. Sadece altı yıl öncesine kadar Fransa 3.ligindeki U.S Boulogne'da oynuyordu.

Kante "asansör takım" diye tabir edilen Caen'de, Leicester City'nin futbolcu izleme ekibi tarafından 2015'te keşfedildi. Fransız ekibindeki son sezonunda, Avrupa'da ondan daha çok top çalan futbolcu yoktu.

Sessiz ve dindar bir Müslüman olan Kante, ilginç saç kesimleriyle öne çıkan Pogba'dan çok farklı. Chelsea'daki takım arkadaşları pahalı spor otomobiller sürerken, Kante bir Mini Cooper kullanıyor.

Şöhret sanki Kante'yi rahatsız ediyor. Futbol sahası en güvende hissettiği yer.

Altın Top'u kazanması gereken isim

Fransa Dünya Kupası'nı kazanırsa, Kante Altın Top (Turnuvanın en iyi oyuncusu) ödülünün en önemli adaylarından biri olmalı. Ancak maalesef kazanması biraz zor. Taraftarlar ve sponsorların gönlü hep golcüler ve ileri uçtakı oyunculardan yana. Ödüller verilirken de eğilim bu. 1966'da defans oyuncusu Bobby Moore'dan bu yana, sadece bir kez 2002'de Alman kaleci Oliver Kahn bu ödülü kazandı.