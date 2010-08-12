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Ekonomi

Dünya Kültür Mirası'ndan çıkarılmamak için yapılması gerekenler

Prof. Dr. Ahunbay, İstanbul'un ''Dünya Kültür Mirası Listesi''nde kalabilmesi için Türkiye'nin yapması gerekenleri açıkladı.

12 Ağustos 2010 03:00

T24-  Prof. Dr. Ahunbay, İstanbul'un ''Dünya Kültür Mirası Listesi''nde kalabilmesi için Türkiye'nin, 15 Ekim'e kadar Haliç Metro Geçiş Köprüsü ile ilgili çalışma yaptırması, Şubat 2011'e kadar da diğer tüm maddeleri yerine getirmesi gerektiğini söyledi.       


Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Video ve Konferans Salonunda İstanbul SOS girişimi tarafından düzenlenen toplantıda konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, İstanbul'un ''Dünya Kültür Mirası Listesi'' içinde bulunan tarihi alanlarıyla ilgili olarak UNESCO Dünya Kültür Mirası Komitesi tarafından açıklanan son karar metnindeki şartların nasıl uygulanacağının kamuoyuna biran evvel aktarılması gerektiğini ifade etti.        

Ahunbay, İstanbul'un liste içindeki tarihi alanlarının, UNESCO Dünya Kültür Mirası Komitesi tarafından 3 Ağustosta açıklanan son kararı çerçevesinde belli şartlara bağlı olarak izlemeye alındığını hatırlatarak, ''İstanbul'un Dünya Kültür Mirası Listesi'nde kalabilmesi için Türkiye'nin, 15 Ekime kadar Haliç Metro Geçiş Köprüsü ile ilgili çalışma yaptırması, Şubat 2011'e kadar da diğer tüm maddeleri yerine getirmesi gerekmektedir'' dedi.        

Ntv'nin derlediği habere göre, UNESCO Dünya Kültür Mirası Komitesi tarafından alınan karar doğrultusunda Haliç Metro Köprüsü için 3 aylık, diğer tüm tarihi alanlar için 6 aylık bir süre verildiğini dile getiren Ahunbay, İstanbul'un, 15 Ekim 2010 tarihine kadar Haliç Metro Geçiş Köprüsü ile ilgili uluslararası bir çalışmayı sonlandırması ve Şubat 2011'e kadar da diğer tüm tarihi alanlarla ilgili talepleri yerine getirmesi şartıyla şimdilik listede kalabildiğini kaydetti.      

Mimar ve sanatçı Nejat Yavaşoğlu da İstanbul'un Bizans ve Osmanlı başta olmak üzere çok büyük medeniyetlere ev sahipliği yaptığını, ancak İstanbul'a İstanbullular'ın gereken hassasiyeti göstermediğini söyledi.        

Her medeniyetin İstanbul'a çeşitli eserler bıraktığını anlatan Yavaşoğlu, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında kentin tarihi dokusunun zedelendiğini belirtti. 

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