-DÜNYA KÜLTÜR FESTİVALİ BERLİN'DE BAŞLADI BERLİN (A.A) - 02.07.2011 - Dünya Kültür Festivali, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda başladı. "The Art of Living" adlı kuruluş tarafından, kuruluşunun 30. yılı dolayısıyla düzenlediği ve yarın da devam edecek festival çerçevesinde 6 bin 500 kişilik bir koro, dünya barışı için sahne alacak. Yaklaşık 70 bin kişi de toplu meditasyon yapacak. Barış meditasyonu ile Guiness Rekorlar Kitabı'na girmeye çalışan kuruluş, festival etkinliği çerçevesinde tüm dünyadan farklı kültürleri tanıtmak amacıyla çok sayıda konser ve dans gösterisi gerçekleştirecek. Dans ve müzik gösterilerinin yanı sıra edebiyat ve dünya barışı ile ilgili konferansların düzenleneceği etkinliğin kabul komitesinde, eski Alman cumhurbaşkanı adayı Gesine Schwan, Alman Federal Meclisi Üyesi Josef Winkler, Avrupa Parlamentosu Üyesi Nirj Deva, eski Hollanda Başbakanı Ruud Lubbers ve ABD Kongresi Üyesi Nancy Pelosi gibi tanınmış isimler yer alıyor.