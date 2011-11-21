-Dünya krizle boğuşurken Türkiye'de turizm patladı ANKARA (A.A) - 21.11.2011 - Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Özgür Özaslan, Türkiye'nin Batı Avrupa ülkelerinin yanı sıra dünyanın hemen hemen her ülkesinde turist ağırlaması ve pazar yayılması bakımından cazibesi artan bir ülke olduğunu belirterek, ''Turizmde doğrudan bir destinasyon haline gelen Türkiye'nin tatil ülkesi olarak algılanması, satışının ve pazarlamasının buna göre yapılması çok önemlidir'' dedi. Özaslan, Türkiye'de yılın 9 ayındaki turizm gelişmelerini değerlendirdi. Dünya Turizm Örgütü'nün 2011 yılı öngörüsünde, dünyada turizm hareketinin geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 4 ila 5 arasında büyüyeceğini ifade ettiğini anlatan Özasalan, ''Bu öngörü gerçekleşecek gibi görünüyor ama biz Türkiye olarak belli bir rakamsal büyüklüğe ulaştık. Bu yıl 30 milyon eşiğini aşacağız. Bu önemli ve istikrarlı bir gidiş'' diye konuştu. Türkiye'de turizmin gelir ve turist sayısı açısından sürekli gelişim gösterdiğini vurgulayan Özaslan, bu yıl da beklentinin 30 milyon eşiğinin aşılması olduğunu söyledi. Rakamlara bakıldığında Türkiye'ye bu yılın 9 ayında 25.6 milyon turist geldiğini belirten Özaslan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünya ekonomik krizle boğuşurken turizm sektörünün Türkiye'de yükseliş göstermesi, yaptığımız bütün uluslararası toplantılarda ve görüşmelerde hep dile getiriliyor. Türkiye örnek ve model bir ülke olarak gösteriliyor. Bu gelişmeyi son 10-20 içinde nasıl elde ettiğimiz soruluyor. Bizim cevabımız, 'yasal düzenlemelerin 1980'lerin başında yapılması ve ikincisi belirli bir ivme kazandıktan sonra yatırımların özel sektörün tamamen inisiyatifi iradesi ve kamunun yönlendirmesiyle bu işin bu hale geldiği' oluyor. Elbette kara ve hava ulaşımının gelişmesi de turizmi tetikleyen unsurlar."