Dünya Kıbrıslı Türklere 3 liman açsın Rumlara bütün limanlarımızı açalım

T24-

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, “Kıbrıs'taki bütün sınırların kalkmasını istiyoruz. Kıbrıs Rumlarına da bütün Türk limanlarının açılmasına hazırız. Karşılığında istediğimiz tek şey var: Bir Akdenizli olan ve Akdenizli olmak açısından Akdeniz'deki kullanma haklarına sahip olan Kıbrıslı Türklerin de limanlarının Girne'nin, Magosa'nın Ercan Havaalanı'nın açılması... Dünya Kıbrıs Türklerine 3 liman açacak, biz Türkiye'nin bütün limanlarını Kıbrıslı Rumlara açacağız. Buna söz veriyorum” dedi.