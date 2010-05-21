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Dünya

Dünya Kıbrıslı Türklere 3 liman açsın Rumlara bütün limanlarımızı açalım

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, dünyanın Kıbrıslı Türklere 3 liman açması halinde, Kıbrıs Rumlarına bütün Türk limanlarının açılmas

21 Mayıs 2010 03:00

T24- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, dünyanın Kıbrıslı Türklere 3 liman açması halinde, Kıbrıs Rumlarına bütün Türk limanlarının açılmasına hazır olduklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, “Kıbrıs'taki bütün sınırların kalkmasını istiyoruz. Kıbrıs Rumlarına da bütün Türk limanlarının açılmasına  hazırız.  Karşılığında istediğimiz tek şey var: Bir Akdenizli olan ve Akdenizli olmak açısından Akdeniz'deki kullanma haklarına sahip olan Kıbrıslı Türklerin de limanlarının Girne'nin, Magosa'nın Ercan Havaalanı'nın açılması... Dünya Kıbrıs Türklerine 3 liman açacak, biz Türkiye'nin bütün limanlarını Kıbrıslı Rumlara açacağız. Buna söz veriyorum” dedi.  

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