Dünya kanser günü etkinliklerinin sloganı açıklandı: "Yapabiliriz, Yapabilirsin"

Tezer: \"Amacımız kanseri farklı boyutlara taşıyarak zafer elde etmek\"

Tongsir: \"Bu haftadan itibaren basketbol ve voleybol müsabakalarında sahaya pankartla çıkılacak\"



Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA)



Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) ile birlikte organize edilecek olan \"4 Şubat Dünya Kanser Günü\" etkinliklerinin basın toplantısı Taksim\'de bulunan bir otelde gerçekleştirildi. Basın toplantısına Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü Yönetim Kurulu Üyesi (UICC) Prof. Dr. Tezer Kutluk, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Dernek Başkanı Prof. Dr. Şuayip Yalçın ile Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsir katıldı. Düzenlenen basın toplantısında dünya kanser günü etkinliklerinin sloganının \"I can\', \'We can\" / \"Yapabilirim\', \'Yapabiliriz\" olduğu açıklandı.

TEZER: \"AMACIMIZ KANSERİ FARKLI BOYUTLARA TAŞIYARAK ZAFER ELDE ETMEK\"

Amaçlarının her zaman kanseri farklı boyutlara taşıyarak zafer elde etmek olduğunu ifade eden Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü Yönetim Kurulu Üyesi (UICC) Prof. Dr. Tezer Kutluk, \"Her sene dünyada 14 milyon insan kansere yakalanıyor. 8 milyonu hayatını kaybediyor. Ama biz kanseri yenebiliriz. 3-4 milyon kanseri yenmek mümkün. Tedavide erken tanıda elde edilen başarılarla kansere karşı daha yoğun mücadele ediliyor. Bireyler, aileler, basın hep birlikte çalışırsa küresel anlamda başarı elde edilir. Bizim amacımız da kanseri farklı boyutlara taşıyarak zafer elde etmek. Son 3 yılın konusu da \'I can\', \'We can\' \'Yapabilirim\', \'Yapabiliriz\'. Bu yıl da TSYD\'ye gittik. Fiziksel aktivite doğrudan kanseri önlüyor çünkü. Onlar da teklifimizi kabul ettiler. Dünyanın farklı yerlerinde yapılan ışıklandırma çalışmaları var. Biz de İstanbul\'da Galata Kulesi ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Ankara\'da Altındağ Belediyesi, Mersin\'de Taş Bina, Adana\'da Tarihi Taş Köprü, Mersin\'de de saat kulesini ışıklandıracağız. Amacımız insanlara kanseri yenebileceğinin mesajını net olarak vermektir\" dedi.

TONGSİR: \"BU HAFTADAN İTİBAREN BASKETBOL VE VOLEYBOL MÜSABAKALARINDA SAHAYA PANKARTLA ÇIKILACAK\"

Kanserle ilgili oluşuma destek vermek için bu hafta voleybol ve basketbol, haftaya da futbol müsabakalarda sahaya pankartla çıkalacağını ifade eden TSYD Başkanı Oğuz Tongsir, \"Biz bin 700 üyesi olan, Türkiye\'nin dört bir yanında görev yapan gazetecilerin toplandığı bir çatıyız. Görevimiz tabii gazetecilere hizmet ama bir başka görevimiz de topluma hizmet. Toplumun sağlığı her şeyden önce gelir. Fiziksel aktivitenin çok önemli olduğunu da biliyoruz. Bize de böyle bir teklif gelince bu yola birlikte çıkıp farkındalık oluşturmak istedik. Bu haftadan itibaren basketbol ve voleybol müsabakalarında, önümüzdeki hafta da futbolda futbolcular sahaya pankartla çıkacak. Biz de bununla sadece gurur duyacağız\" diye konuştu.

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Dernek Başkanı Prof. Dr. Şuayip Yalçın da kanserle mücadelede önce toplumun bilinçlendirilmesi gerektiğini ve halkta bu farkındalığın sağlanmasının önemli olduğunu ifade etti.

