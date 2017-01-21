Dünya kadınları Trump’a karşı

Donald Trump'ın göreve başlamasının ardından dört yıl boyunca sessiz kalmayacaklarını göstermek isteyen kadınlar sokaklara çıkıyor.

"Kadınların Yürüyüşü” adı verilen protesto gösterilerinin organizatörleri, Washington'da 200 binden fazla kişinin katılımını beklediklerini bildirdi.

Ancak kadınların gösterileri sadece Washington'da olmayacak. ABD ve dünya genelinde yüzlerce Trump karşıtı gösteri planlanıyor.

Washington'daki gösteri öncesi sokaklara çıkan ve çoğu pembe şapka takan insanların, "Gelecek dişidir”, "Daha az korku daha çok aşk” yazılı pankartlar taşıdıkları görüldü.

Kuzey Carolina'dan gösteriye katılan Rena Wilson adlı gösterici, "Umarım kadınlar Trump'a hiçbir yere gitmedikleri mesajını iletebilir” dedi.

Miami'den eşi ve iki kızıyla gösteriye gelen Joy Rodriguez, "Kızlarımın haklarının gelecek yıllarda ihlal edilmeyeceğinden emin olmak istiyorum” dedi.

Gösterinin organizatörleri, kadınların yeni başkanın görevi devralması nedeniyle endişeli olduklarını ve siyasi yaşamda kadınların sesinin daha fazla işitilmesini istediklerini söyledi.

"Nefret, yobazlık ve ırkçılık sadece ABD'nin sorunu değil”

Kadınların Yürüyüşü adlı gösteriye Almanya, Finlandiya, İtalya, İngiltere, Danimarka, Yeni Zelanda, Avustralya ve Myanmar gibi pek çok ülkeden destek geldi.

Sidney'de binlerce Avustralyalı dayanışma için Hyde Park'ta yürüyüş yaptı. Bir organizatör, "nefret, yobazlık ve ırkçılığın sadece Amerika'nın sorunu olmadığını” söyledi.

Çekler dondurucu soğukta sokaklara çıktı

Çekya'nın başkenti Prag'da da birkaç yüz kişi destek yürüyüşüne katıldı.

Dondurucu soğukta Wenceslas Meydanı'nda toplanan kalabalık, Donald Trump ve Vladimir Putin'in portrelerini sallarken, bir yandan da "Bu sadece başlangıç” yazılı pankartlar taşıdı.

Organizatör Johanna Nejedlova, "Bazı politikacıların konuşma tarzından endişe duyuyoruz. Özellikle de Amerikan seçimleri sürecinde” dedi.

Berlin'de ABD Büyükelçiliği önünde gösteri

Buenos Aires, Londra, Berlin, Roma, Stockholm ve Kopenhag gibi kentlerde de gösteriler düzenlendi.

Berlin'deki protesto ABD Büyükelçiliği önünde gerçekleşti. Göstericiler, "Adalet yoksa barış da yok” ve "Ben bir feministim” sloganları attı.

Dünya genelinde sokağa çıkan kadınların amacı, kadın düşmanlığı, şiddet, ırkçılık, homofobi ve dini hoşgörüsüzlüğü protesto etmek.

© Deutsche Welle Türkçe

AP/dpa, BS/BW