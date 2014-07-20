Dünya İsrail'e 'dur' demek için sokaklarda; Fransa'da 60 gözaltı

Fransa'nın başkenti Paris'te İsrail'in Gazze'deki katliamını protesto etmek isteyen kalabalığa polis sert müdahalede bulundu. Çıkan olaylarda 60'a yakın gösterici gözaltına alındı.

Paris Valiliğinin izin vermemesine rağmen göstericiler Paris’in 18’inci bölgesindeki Barbes Meydanı’nda toplandı. Bölgede yoğun güvenlik önlemi alan güvenlik güçleri izin vermeyince göstericiler Paris’in kuzey bölgesine doğru yürüyüşe geçti. İsrail bayrağı yakan grup, sık sık "Katil İsrail" sloganı attı.

Daha sonra polis müdahalesi geldi. Polis, göz yaşartıcı gazla gruba müdahale etti. Arbedede 60’a yakın gösterici gözaltına alındı.

Dünya İsrail'e dur diyor

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği kara harekatı dünyanın birçok yerinde protesto ediliyor. Yoğun katılımıyla en çok dikkat çeken protesto ise Londra'daki oldu.

İsrail’in Gazze’ye düzenlediği kara harekatı dünyanın birçok yerinde protesto ediliyor. Yoğun katılımıyla en çok dikkat çeken protesto ise Londra’daki oldu.

Binlerce kişinin katıldığı Londra’daki protestolarda, Gazze için “adalet ve özgürlük” çağrısı yapıldı. Protestonun Downing Caddesi’nden başlayıp Kensington’daki İsrail Büyükelçiliği önünde biteceği belirtilmişti.

Fransa ve İngiltere’nin yanı sıra Güney Afrika, Yemen, Tunus, İtalya, Ürdün, Hindistan, İspanya, Almanya, Çin, ABD, Güney Kore ve Yunanistan’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülkede protestolar düzenlendi.