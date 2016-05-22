Dünya İnsani Zirvesi İstanbul'da başlıyor

BM’nin 71 yıllık tarihinde ilk kez düzenlenecek olan Dünya İnsani Zirvesi’ne, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nin de aralarında bulunduğu 60 ülke lideri ve toplam 6 bin kişi katılacak. 23-24 Mayıs’ta yapılacak zirvede yardıma muhtaç 130 milyon kişi için insani yardım stratejileri ve politikaları geliştirilmeye çalışılacak.

Ev sahipliğini BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yapacağı Dünya İnsani Zirvesi (DİZ), 175 ülkeden 6 bin kişinin katılımıyla yarın İstanbul’da başlıyor. Ülkelerden 60’ının devlet ve hükümet başkanları düzeyinde temsil edileceği zirvede, 500’ün üzerinde ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşu ile tüm dünyadan 345 özel sektör temsilcisi de yer alacak. Zirve, dünya liderleri, iş dünyasının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve insani krizden etkilenen kesimleri bir araya getirip, kriz bölgelerine daha fazla ve daha etkili insani yardım iletilmesi yönünde somut sözler verilmesini amaçlıyor.

Zirveye, aralarında BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Thani’nin de bulunduğu çok sayıda liderin de katılması bekleniyor. Zirveye katılan liderlerden bazılarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ikili görümeler de gerçekleştirilecek. Rusya’nın ise zirveye ‘Dışişleri Bakan Yardmcısı’ seviyesinde katılacağı öğrenildi. İlk kez dünya liderlerinin, insani krizden etkilenen kesimlerle bir araya geleceği zirvede, Kızıl Haç gibi insani sistemde etkin rol oynayan uluslararası sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektörün temsilcileriyle, sistemin geleceğine ilişkin acil sorulara yanıt aranacak.

Dünyanın bundan sonraki insani yardım stratejilerinin ve politikalarının belirleneceği buluşmada, Türkiye’nin öncelikleri ise Suriye krizinde uluslararası yük paylaşımı yapılması, sürdürülebilir bir uluslararası yardım sistemi kurulması, Türkiye’nin açık kapı politikasının tüm ülkelerce benimsenmesi ve sığınmacılara ilişkin farkındalık ve bilinç artırımı yapılması konularının gündeme taşınması olacak.

Hürriyet’ten İpek Yezdani'nin haberine göre, BM Dünya Zirvesi Sözcüsü Herve Verhoosel, dünyada 130 milyon kişinin insani yardıma ihtiyacı olduğunu belirterek, “2’nci Dünya Savaşı’ndan bu yana yaşanan en kötü insani krizle karşı karşıyayız. Zirveye katılan aktörlerden bireysel söz vermelerini bekliyoruz” dedi. BM’nin liderlerden beklediği en büyük taahhütlerden biri de “Direnç İçin 1 Milyarlık Koalisyon” başlıklı yardım kampanyasına katılmaları. Verhoosel, bu kampanya kapsamında; önümüzdeki 10 yıl boyunca dünyada 1 milyar kişinin sağlık, güvenlik ve refah seviyesinin iyileştirilmesinin amaçlandığını söyledi. Suriye’deki iç savaşın 6’ncı yılına girdiği ve Avrupa’nın 2’nci Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük mülteci kriziyle karşı karşıya kaldığı bir döneme denk gelen BM zirvesinde, en önemli konu başlıklarından birini de mülteci sorunu oluşturacak.