Dünya ikincisi Ampute Milli Takımı yurda döndü

Ömer Güleryüz: \"En büyük hedefimiz şampiyonluktu\"

Uğur Özcan: \"Şampiyonluk için söz vermiştik ama olmadı\"

Barış Telli: \"Dün bir yıkım yaşadık, ağlamaktan sabah edemedim\"

Osman Çakmak: \"Olmayınca olmuyor\"

Olgucan KALKAN - Doğanay YAVUZ / İSTANBUL (DHA) - Dünya Kupası finalinde penaltı atışları sonucunda Angola\'ya mağlup olarak dünya ikincisi olan Ampute Futbol Milli Takımı, yurda döndü.

Meksika\'nın San Juan de los Lagos kentinden kalkan uçakla Paris aktarmalı İstanbul Atatürk Havalimanı\'na saat 21.00\'de ulaşan kafileyi İl Emniyet Müdür Yardımcısı Muharrem Yazgan, federasyon yetkilileri ve yüzlerce taraftarlar karşıladı. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Muharrem Yazgan, dünya ikincisi olan kafileye çiçek takdim etti.

Öte yandan Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Uğur Özcan, takım kaptanı Osman Çakmak ve futbolculardan Ömer Güleryüz ile Barış Telli, havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

GÜLERYÜZ: \"EN BÜYÜK HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUKTU\"

Ömer Güleryüz, turnuvaya şampiyonluk parolasıyla gittiklerini belirtirken, \"Üzgün bir şekilde geldik çünkü biz oraya şampiyonluk parolasıyla gittik. En büyük hedefimiz şampiyonluktu. Penaltılara kadar maçı taşıyıp penaltılarla kaybetmemiz bizi çok üzmüştü. Ama halkımızın bize desteği biraz da olsa moral verdi. Çok mutlu etti bizi. İnşallah 2022 Dünya Kupası\'nı oradan getirmeyi hedefliyoruz. Bu coşkuyu, taraftarı gördükten sonra. Bize olan ilgiyi gördükten sonra başaracağımıza inanıyorum. Son maça çok motive, konsantre çıktık. Angola çok koşan bir takımdı ve bu bizi biraz bozdu. Üst üste maçlar biraz yorulmamıza sebep oldu. Maçtan sonra zaten kendimize gelemedik. Ben odada yatar yatmaz sabaha kadar gözlerimden yaş geldi. Buraya gelene kadar da her saniye o an aklıma geldikçe gözlerim doldu. Bu taraftarı gördükten sonra biz ne mutlu ki dünya ikincisi olmuşuz diyoruz. 2\'ncilik büyük bir şey ama biz şampiyonluk hedefi ile gittiğimiz için üzgün bir şekilde geliyorduk ancak bu kadarını beklemiyorduk. Bunu gördükten sonra herkesin yüzü gülüyor. Halkımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizden desteklerini esirgemesinler. Bize destek verdikleri sürece biz daha iyisi yapmaya çalışacağız inşallah. Herkese teker teker teşekkür ediyoruz\" dedi.

Meksikalıların, kendilerinin oyun tarzını çok sevdiğini kaydeden Güleryüz sözlerini şu sözlerle sonlandırdı: \"Meksikalılar da bizi çok sevdi. Oyun tarzımızı sevdiler. Biz orada oyunumuzu çok iyi sergiledik. Bizim gibi güzel oyun sergileyen, saha içerisinde davranışıyla, duruşuyla yer alan kimse yoktu. Meksika halkı da maçlarımızı izleyerek bizi çok sevdi. Meksika maçında da bizi destekleyenler vardı. Final maçında bütün taraftarı arkamıza aldık. Ama hayırlısı böyleymiş. İnşallah bir dahaki sefere daha iyi hazırlanıp, o kupayı buraya getireceğiz.\"

ÖZCAN: \"ŞAMPİYONLUK İÇİN SÖZ VERMİŞTİK AMA OLMADI\"

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Uğur Özcan, bu başarının tüm Türkiye için olduğunu söyleyerek, \"Şampiyonluk için söz vermiştik ama olmadı, tüm Türkiye hakkını helal etsin. Bu başarı tüm Türkiye\'ye, Cumhurbaşkanımıza ve şehit ailelerine armağan olsun. Çok üzgünüz tabii, hedef şampiyonluktu. Söz vermiştik sözü yerine getiremedik tüm Türkiye hakkını helal etsin. Çok üzüldük ama inşallah bir dahaki sefere. Bu kadar büyük bir karşılama beklemiyorduk, çok duygulandık\" ifadelerini kullandı.

TELLİ: \"DÜN BİR YIKIM YAŞADIK, AĞLAMAKTAN SABAH EDEMEDİM\"

Maçı TSİ sabah karşı oynadıklarını ancak herkesin maçı takip ettiğini aktaran Barış Telli, şöyle konuştu: \"Saat farkı olduğu için Türkiye saati ile sabaha karşı oynadık ama herkes ayaktaymış. Biz sosyal medyamızla duyurmaya çalıştık ama herkes izliyormuş. Bu kadar izlendiğini bilmiyorduk. Ne mutlu ki şu mutluluğu yaşıyoruz. Dün bir yıkım yaşadık, ağlamaktan sabah edemedim. Sahada adeta çimleri yedim. Kaçan penaltı olsun sorun değil. Dünya 3\'üncülüğümüz vardı, Avrupa Şampiyonu olduk. Şimdi de Dünya 2\'ncisi olduk. Sırada dünya şampiyonu olmak var. Bu millet bu mutluluğu hak ediyor.\"

Tek istediklerinin ülkenin mutlu olması olduğunu söyleyen Telli, \"Bize emekleri olan hocalarımız, Türkiye Futbol Federasyonu, Bedensel Engelliler Federasyonu, sponsorlarımız... Herkesten Allah razı olsun. Halkımız sağ olsun bizi benimsedi. Ne mutlu Türküm diyene diyorum. Bu kadar kalabalık beklemiyordum ama iyi ki geldiler. Ağlamamak için zor tutuyorum kendimi. Dün bu kadar sağlıklı düşünemiyordum. Uçakta gelirken \'Olsun, kademe kademe gidiyoruz\' dedik. Tek istediğimiz ülkemiz, halkımız mutlu olsun\" diye konuştu.

ÇAKMAK: \"OLMAYINCA OLMUYOR\"

Takım kaptanı Osman Çakmak ise turnuvaya çok iyi hazırlandıklarını ancak şampiyonluğun gelmediğini belirterek, \"Şampiyon olmak için çok mücadele ediyorduk. Gerçek duygularımızı sizlerle paylaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza söz vermiştik. Avrupa Kupası\'ndan sonra bir dünya şampiyonluğu, dünya liderine yakışır diye. Çok iyi hazırlandık. Olmayınca olmuyor. Demek takdiri ilahi buymuş. Biz müslüman bir ülkeyiz, inançlı insanlarız. İnşallah Allah nasip ederse 2022\'de federasyonumuzun ve Türk halkının desteğiyle başaracağız. Zaten Cumhurbaşkanımızın desteği devamlı bizimle\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kafilenin gelişinden detaylar

- Ömer Güleryüz\'ün açıklamaları

- Uğur Özcan\'ın açıklamaları

- Barış Telli\'nin açıklamaları

- Genel detaylar