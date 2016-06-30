Dünya ikincisi milli halterci Sibel Özkan'da da doping çıktı

Nurcan Taylan'da yasaklı maddeye rastalnılmasının ardından Halter Federasyonuna bağşı milli spocu Sibel Özkan'da da dopingli maddeye rastlandı. 2016 Rio Olimpiyatları'nda yarışmaya hazırlanan dünya ikinciliği bulunan milli sporcu Sibel Özkan'ın, gümüş madalya kazandığı 2008 Olimpiyatları’ndan sonra alınan numunesi pozitif çıktı.

Sözcü'de yer alan habere göre, 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları’nda 48 kiloda gümüş madalya kazanan Sibel Özkan’dan alınan idrar numunesi, Uluslararası Anti Doping Ajansı (WADA) tarafından yapılan analizde, 8 yıl sonra pozitif çıktı.

Geçen nisan ayında yapılan Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanan, 3 kez dedünya ikincisi olan Sibel Özkan, Rio 2016 için kota kazanarak, kadınlar 48 kiloda yarışma hakkını elde etmişti.

Sibel Özkan, Konya Çocuk Esirgeme Yurdu’nda yetişmiş bir sporcu olarak haltere başlamıştı. İki kez evlenen, sakatlığı nedeniyle 1 yıl haltere ara veren milli haltercinin ilk vukuatı olması nedeniyle, 4 yıl ceza alması bekleniyor.

Halterde Rio'da yarışacak sporcumuz kalmadı



Sibel Özkan’ın da dopingli çıkmasının ardından halterde kadınlarda Rio 2016’da yarışacak olimpiyat sporcumuz kalmadı. Bu branşta sadece erkekler 68 kiloda Daniyar İsmayilov Rio’da Türkiye’yi temsil edecek. Türkmen kökenli sporcu, nisan ayındaki Avrupa Halter Şampiyonası’nda 68 kiloda altın madalya kazanmıştı.