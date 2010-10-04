T24 - Amerikan otomotiv devi Ford’un Avrupa’da başarılı modellere imza attıktan sonra, tüm dünyaya satılacak global otomobillerinin tasarımını yapmak için Köln’den Detroit’e transfer ettiği Türk tasarımcı Murat Güler, otomotivin anavatanında basamakları hızla tırmanıyor.





Dünya için Ford tasarlıyor, Focus Ailesi’nden sonra yeni Mondeo’ya da imzasını atıyor





Ford’un krizden çıkış için uygulamaya koyduğu ‘One Ford’ (Tek Ford) stratejisinde önemli rol oynanan Güler, Amerikan devinin tüm dünyada satışa sunmaya hazırlandığı ilk model olan yeni Focus’un tasarımından sonra bir başka önemli projeyi daha tamamlamak üzere.Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Geçtiğimiz hafta Paris’de sergilenen yeni Focus Ailesi’nden sonra yine tüm dünyada 2012 yılında yollara çıkacak yeni Mondeo’nun tasarımını da üstlenen Murat Güler, adını hızlı dünya otomotivin tepesine yazdırıyor.





Tüm Focus Ailesi’ni tasarladı



Detroit’te en az iki yıl kalıp 2-3 önemli global modeli üzerinde çalışacağını açıklayan Murat Güler’in tasarladığı ilk model olan yeni Focus Ailesi ocak ayında Detroit’te geçtiğimiz hafta ise Paris otomobil fuarında sergilendi. Tüm dünyada satılacak yeni Focus Hatchbcak, Sedan, Station Wagon ve ST modellerinin dış tasarımını yapan Güler, daha bu modeller tüm dünyada satışa sunulmadan Amerikan markanını ikinci önemli modeli Mondeo’yu da geleceğe hazırlamaya koyuldu.





Türkler gurur duymalı



Ford Avrupa’nın Tasarım Direktörü Martin Smith, Paris fuarında yaptığı açıklamada, Murat Güler’in çok başarılı işlere imza attığını belirterek, Türklerin gurur duyması gerektiğini söyledi. Smith, Güler’in yeni Focus Ailesi’nden sonra yeni Mondeo’nun da tasarımını yaptığını açıkladı. 2012 model olarak tüm dünyada satışa sunulacak yeni Mondeo’nun tasarımını üstlenen Güler, Hürriyet’e yaptığı özel açıklamada, “Yeni Focus Ailesi’nin Avrupa’da ilk kez vitrine çıktığı Paris’e Detroit’teki işlerimin yoğunluğu yüzünden katılamadım. Umarım yeni Focus’u hoşunuza gider” dedi. Güler yeni Mondeo’yla ilgili olarak ise, “Şu anda yeni aracın önünde duruyorum. Çok yakışıklı oldu. 2012 yılında piyasaya çıcacak bu önemli model yine tüm dünyada satılacak” yorumunu.







